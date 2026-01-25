NBA aplaza dos juegos por tormenta

La intensa tormenta invernal que afecta a amplias zonas de Estados Unidos obligó este domingo a la NBA a aplazar dos partidos programados para la jornada, entre ellos el duelo entre los Dallas Mavericks y los Milwaukee Bucks. Las severas condiciones climáticas, con fuertes nevadas y temperaturas bajo cero, impidieron que los equipos pudieran trasladarse con normalidad y garantizar el desarrollo de los encuentros.

Los Mavericks tenían previsto volar durante la mañana desde Dallas hacia Milwaukee, un trayecto habitual de cerca de dos horas, para enfrentar a los Bucks en el Fiserv Forum a las 18:00 hora local. Sin embargo, la abundante nevada que cayó sobre Texas bloqueó las operaciones aéreas y dejó en tierra a la delegación dirigida por Jason Kidd, lo que hizo imposible cumplir con el itinerario previsto.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/N3nGndwfcj — NBA Communications (@NBAPR) January 25, 2026

La liga anunció que informará en los próximos días la nueva fecha para la disputa del encuentro, sin precisar todavía si se jugará durante la temporada regular o si se reprogramará en una jornada posterior aprovechando ventanas disponibles en el calendario.

Memphis y Denver, otro duelo suspendido por la nieve

El de Milwaukee no fue el único partido afectado por la tormenta. Horas antes, la NBA también decidió aplazar el choque entre los Memphis Grizzlies y los Denver Nuggets, programado originalmente para este domingo.

En la ciudad de Memphis, donde milita el español Santi Aldama, la situación climática fue determinante. La temperatura descendió hasta los -8 grados Celsius y una fuerte nevada cubrió gran parte del estado de Tennessee, dificultando los desplazamientos y generando riesgos tanto para los jugadores como para el personal técnico y los aficionados.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/MwzjQbC1Zv — NBA Communications (@NBAPR) January 25, 2026

Al igual que en el caso de los Mavericks y los Bucks, la NBA comunicó que anunciará próximamente la nueva fecha del partido entre Grizzlies y Nuggets.

La tormenta ártica, que se extiende desde el centro hacia el este del país, ya había provocado modificaciones en la programación durante el fin de semana. El sábado, los Charlotte Hornets y los Golden State Warriors adelantaron su partido al mediodía ante la previsión de un temporal de nieve que amenazaba con complicar los accesos al pabellón y el retorno de los equipos.

Estos ajustes reflejan la prioridad de la liga por garantizar la seguridad de todos los involucrados, aun cuando ello suponga alterar un calendario ya de por sí exigente. En plena temporada regular, los equipos suelen tener márgenes limitados para reprogramar encuentros, por lo que cada aplazamiento implica un reto logístico adicional.

Para los Mavericks, la suspensión corta una racha de viajes consecutivos en una etapa clave del calendario, mientras que para Milwaukee significa un descanso inesperado antes de retomar la competencia. En Memphis, la postergación deja en pausa un cruce atractivo ante Denver, uno de los candidatos del Oeste.



Sigue leyendo:

· Curry y Dončić, las camisetas más vendidas de la NBA

· Chicago Bulls retiró el ‘1’ de Derrick Rose, su último MVP

· Lakers buscarán ofertas de traspasos hasta cierre del mercado