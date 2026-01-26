Niña murió de hambre en Nueva York: su padre la mantenía encerrada mientras jugaba videojuegos y consumía drogas

Un hombre de 35 años se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su hija de 5 años, quien murió de hambre y deshidratación en una vivienda de Schenectady, Nueva York, descrita por las autoridades como una “casa de los horrores”.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Schenectady informó que Robert S. Buskey Jr. admitió su responsabilidad en la muerte de Charlotte Buskey, ocurrida tras meses de abandono extremo. Al ingresar a la vivienda el 14 de abril de 2024, la policía encontró al hermano de la niña, de 3 años, encerrado en una jaula en la sala y el cuerpo de Charlotte en su dormitorio, demacrado, con signos severos de desnutrición y deshidratación.

Aislamiento, abandono y consumo de drogas

De acuerdo con la fiscalía, la habitación donde se encontraba Charlotte estaba cerrada con llave desde el exterior, y la menor había sido aislada del mundo exterior, sin atención médica y sin contacto con familiares. Aunque había cajas de comida fuera del cuarto, la niña permaneció sin acceso a alimentos ni agua.

Los investigadores señalaron que Buskey consumía drogas y jugaba videojuegos mientras descuidaba a sus hijos. Ambos menores dieron positivo en cocaína, según los resultados médicos.

“Dejé morir a mi hija”, declaró el acusado a un agente policial, según documentos judiciales citados por medios locales.

“Indiferencia depravada hacia la vida humana”

La autopsia reveló que Charlotte estaba completamente privada de alimentos y en un estado crítico de deshidratación. Los fiscales calificaron la conducta del acusado como un caso extremo de “indiferencia depravada hacia la vida humana”, una figura penal reservada para hechos que demuestran un desprecio absoluto por la vida.

Buskey también se declaró culpable de venta ilegal de una sustancia controlada a un menor y enfrenta una condena de entre 27 años de prisión y cadena perpetua, cuya sentencia será dictada el 27 de marzo.

Segundo caso similar en semanas

El fiscal de distrito Robert M. Carney señaló que la muerte de Charlotte fue la segunda de un menor en la región en poco más de un mes. En marzo de 2024, una bebé de 11 meses, Halo Branton, murió de hipotermia tras ser abandonada en un drenaje. Su madre fue condenada por asesinato el año pasado.

El obituario de Charlotte señala que le gustaban las princesas, los vestidos y soplar burbujas. “Era una niña gentil y de buen corazón que tocó muchas vidas durante su breve paso por este mundo”, escribieron sus familiares.

