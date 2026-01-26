‘Trump te va a deportar’, gritó sujeto al congresista Maxwell Alejandro Frost antes de golpearlo

El congresista demócrata Maxwell Alejandro Frost acusó que fue víctima de un ataque racista en Utah, donde un sujeto le gritó que sería deportado por el presidente Donald Trump y luego le propinó un golpe en el rostro.

“Anoche, un hombre me agredió en el Festival de Sundance. Me dijo que Trump me iba a deportar antes de golpearme en la cara”, escribió Frost en X . “Se le oyó gritar comentarios racistas mientras huía borracho. El hombre fue arrestado y estoy bien”.

El sujeto detenido es identificado como Christian Joel Young, de 28 años, tras la agresión en el Festival de Cine de Sundance en Park City, según una declaración jurada.