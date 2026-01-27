El Samsung TriFold ya tiene precio y no será nada económico

Samsung por fin le puso número a su primer celular con múltiples pliegues, el Galaxy Z TriFold costará $2,899 dólares en Estados Unidos y, sí, es un precio que no va a estar al alcance de cualquiera. Además, la marca confirmó que llegará a tiendas el 30 de enero, con una estrategia bastante directa: venderlo solo en sus propios canales, sin operadores de por medio.

Samsung TriFold price in the US is official: $2899

Only through Samsung, no carriers.



I obviously really like the phone, but yeah that's priceyyyy https://t.co/uTuljQmho7 pic.twitter.com/HyJlky78Zn — Marques Brownlee (@MKBHD) January 27, 2026

Precio del Samsung TriFold: lujo al alcance de pocos

Los $2,899 dólares del Galaxy Z TriFold lo colocan en una liga donde ya no se compite “contra otros Android”, sino contra cualquier smartphone premium que exista en el mercado. De hecho, el propio reporte indica que este TriFold supera incluso a un iPhone 17 Pro Max “a tope”, con 2TB de almacenamiento, y también queda por encima del Galaxy Z Fold de Samsung (que ronda los $2,000).

En Estados Unidos el TriFold se venderá en un solo color (negro) y con 512GB, así que no es que el precio se dispare por configuraciones infinitas: es caro porque es su nuevo hardware estrella.

Disponibilidad y fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Z TriFold

El Samsung Galaxy Z TriFold es el primer dispositivo de la marca en contar con multiples pliegues Crédito: Samsung | Cortesía

Samsung confirmó que el Galaxy Z TriFold estará disponible en Estados Unidos a partir del 30 de enero. Y hay un detalle clave para cualquiera que piense “bueno, lo saco a mensualidades”: este modelo se venderá en Samsung Experience Stores y en Samsung.com, y no estará disponible a través de compañías telefónicas.

Eso cambia mucho el juego, porque en el mundo real muchísima gente compra su teléfono con financiamiento del operador, promos, trade-in y demás. Aquí, Samsung parece apostar por un lanzamiento más “de vitrina”, de esos que vas a ver en tienda, lo pruebas, y si lo compras es porque de verdad lo querías (y podías).

Especificaciones técnicas y lo que lo hace diferente a otros plegables

Lo más llamativo del Galaxy Z TriFold es su propuesta: una pantalla que se despliega dos veces para llegar a un panel de 10 pulgadas, que Samsung presume como la pantalla más grande vista en un Galaxy hasta ahora. En el papel, no solo es grande: también es un dispositivo muy delgado, con 3.9 mm en su punto más fino.

Samsung también remarcó la durabilidad del mecanismo: el equipo está diseñado para resistir hasta 200,000 pliegues durante su vida útil. En cuanto a configuración para Estados Unidos, el modelo confirmado llega con 512GB de almacenamiento y acabado en color negro.

Será el primer trifold de este estilo disponible en Estados Unidos; por ejemplo, el Huawei Mate XT (otro trifold) no se vende oficialmente en el país. Además, se espera que esto pueda acelerar la decisión de Apple de entrar de lleno al mercado de los dispositivos plegables, algo de lo que vienen extendiéndose los rumores desde hace meses

