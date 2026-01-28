Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, y deja 15 muertos; entre las víctimas hay un congresista

Un avión de la aerolínea estatal Satena se estrelló en una zona montañosa de Norte de Santander, en el noreste de Colombia, dejando 15 muertos, entre las víctimas hay un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes, confirmaron fuentes oficiales.

El avión, un Beechcraft 1900 bimotor de fabricación estadounidense, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, un trayecto de aproximadamente 23 minutos. Despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 de la mañana, pero perdió contacto con el control aéreo a las 11:54, minutos antes de su hora estimada de aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

“No hay sobrevivientes”, confirmó un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, que lidera la investigación del siniestro.

Operativo de búsqueda en zona de difícil acceso

Tras perderse la comunicación con la aeronave, el Gobierno Nacional desplegó un operativo de búsqueda con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Horas más tarde, los restos del avión fueron hallados en una zona montañosa del municipio de Playa de Belén, un territorio de difícil acceso, marcado por cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

Satena informó que hacia las 14:00 horas (tiempo local) el avión había agotado su tiempo de autonomía de vuelo, lo que confirmó la gravedad de la emergencia aérea.

Víctimas y reacción política

A bordo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, entre las víctimas se encontraba el congresista Diógenes Quintero, del Partido de la U, colectividad que expresó su solidaridad con los familiares y lamentó profundamente su fallecimiento. También murió Carlos Salcedo, candidato a las elecciones legislativas de marzo, según confirmaron fuentes políticas y del Congreso.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil inició la recolección de información para esclarecer las causas de la pérdida de comunicación y el posterior siniestro.

Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido… pic.twitter.com/KDATS06Bwd — Partido de la U (@partidodelaucol) January 28, 2026

Investigación en curso

La aeronave, identificada con matrícula HK-4709, tenía capacidad para 19 pasajeros y era operada por la empresa Searca para Satena. Las autoridades continúan con las labores de recuperación de cuerpos y análisis técnico, mientras avanzan las investigaciones para determinar si el accidente fue causado por fallas mecánicas, condiciones climáticas o factores operativos.

