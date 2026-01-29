Antonio Conte no se achicó y respondió las críticas de Diego Costa

En el Chelsea de 2017, campeón de la Premier League, parece que quedaron algunos temas pendientes. Diego Costa habló recientemente de su mala relación con Antonio Conte, entrenador de aquel conjunto inglés. En menos de una semana el estratega italiano respondió a sus críticas.

Diego Costa aseguró que en aquel Chelsea nadie quería a Antonio Conte dentro del vestuario. El delantero brasileño explicó que Antonio Conte perdió la confianza de sus jugadores por su forma de ser. El estratega Italiano fue cuestionado sobre ello y fue tajante en su respuesta.

“Honestamente, no soy una persona que pierde energía leyendo lo que la gente dice en el periódico… Sé muy bien que alrededor del fútbol hay gente inteligente, gente lista y gente estúpida”, dijo Conte en una conferencia de prensa previa a la última jornada de Champions.

"After Chelsea I don't know what happened to him." 👀



Antonio Conte FIRES BACK at Diego Costa after his scathing criticism of the former Chelsea manager 😳 pic.twitter.com/tbUDZDREOK — Hayters TV (@HaytersTV) January 27, 2026

Diego Costa explicó que Antonio Conte prescindió de sus servicios cuando él tenía intenciones de mantenerse en el Chelsea. Sin embargo, Antonio Conte relató otra versión. El entrenador italiano recordó que fue el brasileño el que repetidas veces insistió en salir del equipo después de ganar la Premier League.

“Diego Costa jugó conmigo una temporada, así que puedo hablar del fútbol… Creo que ganamos juntos la liga y él quiso irse tres veces en la misma temporada. Después del Chelsea, no sé qué le pasó a él”, recordó.

"Ele é um cara amargurado, não desfruta de nenhum momento. Acho que nem sexo ele faz"



Diego Costa sincerão ao falar sobre Antonio Conte, seu ex-técnico no Chelsea 🫥pic.twitter.com/SOiyhYgUew — Trivela (@trivela) January 22, 2026

Han pasado los años y ambos se mantienen activos, cada uno desde su función dentro del fútbol. Antonio Conte actualmente dirige al Napoli; el italiano viene de un duro golpe al quedar eliminado en la primera fase de la UEFA Champions League. Por otra parte, el “Lagarto” Costa aún no se ha retirado, pero el delantero brasileño actualmente está sin equipo después de que se le venciera su contrato con el Gremio en 2025.

