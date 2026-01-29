window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Defensores de los derechos humanos demandan al DHS por abusos cometidos en contra de inmigrantes

The Advocates for Human Rights, Democracy Forward y un grupo de personas, presentaron una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional

Los operativos para detener a inmigrantes continúan en marcha en gran parte del país.

Los operativos para detener a inmigrantes continúan en marcha en gran parte del país. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Avatar de Evaristo Lara

Por  Evaristo Lara

The Advocates for Human Rights, organización no gubernamental con sede en Minneapolis, Democracy Forward y un grupo de personas, presentaron una demanda colectiva en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a quien acusan no sólo de obstaculizarles el acceso a un abogado a los inmigrantes carentes de estatus legal que detienen, sino de encerrarlos en sitios antihigiénicos donde se les limita la alimentación y se les somete a condiciones de hacinamiento.

En la querella se indica que oficiales del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como personal de seguridad, transfieren fuera de Minnesota a algunos detenidos y ejercen una presión permanente sobre ellos para que renuncien a sus derechos firmando su deportación sin antes haber accedido a un abogado con el propósito de asesorarse sobre qué hacer para lograr su liberación.

Al respecto, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, otra de las organizaciones demandantes, emitió un comunicado donde rechaza la posición asumida por el gobierno federal para amedrentar a las personas detenidas con fines de deportación.

“La administración Trump-Vance continúa recurriendo a una forma de ‘justicia de atrápame si puedes’ que es dañina e ilegal. Los hechos expuestos en nuestra demanda describen un sistema inhumano diseñado para despojar a las personas de sus derechos conforme a la ley, traumatizarlas, aislarlas de sus abogados y apresurarlas a través de la detención y el traslado antes de que puedan acceder a asesoría legal”, indica parte del texto.

El Departamento de Seguridad Nacional es señalado como responsable de violar los derechos de los inmigrantes desde el momento en que los detiene. (Crédito: Pablo Martínez Monsiváis / AP)

El objetivo de la demanda consiste en lograr la intervención inmediata de la Corte para restaurar el acceso a la justicia, exigir la confidencialidad en las comunicaciones cliente-abogado y terminar con las prácticas obstructivas y de represalias que bloquean la representación legal.

“Están deteniendo a personas en instalaciones federales que nunca fueron concebida para la custodia a largo plazo, negándoles el acceso a abogados, encadenándolas durante traslados secretos y utilizando el miedo y el agotamiento para presionarlas a que renuncien a sus derechos. Esta es una estrategia deliberada para evadir la rendición de cuentas y viola la Constitución y la ley federal. El acceso a un abogado es un derecho fundamental en Estados Unidos”, subrayó Skye Perryman.

Sigue leyendo:

ICE aumenta en más de 1000% las detenciones de latinos sin antecedentes penales

Aterroriza a inmigrantes memo del ICE de meterse por las fuerza a las casas

DHS arresta a tres personas por protestar en una iglesia contra los operativos de ICE en Minneapolis

En esta nota

Abusos contra inmigrantes Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Detenciones de ICE
Trending
Contenido Patrocinado
Trending