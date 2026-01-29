Defensores de los derechos humanos demandan al DHS por abusos cometidos en contra de inmigrantes

The Advocates for Human Rights, organización no gubernamental con sede en Minneapolis, Democracy Forward y un grupo de personas, presentaron una demanda colectiva en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a quien acusan no sólo de obstaculizarles el acceso a un abogado a los inmigrantes carentes de estatus legal que detienen, sino de encerrarlos en sitios antihigiénicos donde se les limita la alimentación y se les somete a condiciones de hacinamiento.

En la querella se indica que oficiales del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como personal de seguridad, transfieren fuera de Minnesota a algunos detenidos y ejercen una presión permanente sobre ellos para que renuncien a sus derechos firmando su deportación sin antes haber accedido a un abogado con el propósito de asesorarse sobre qué hacer para lograr su liberación.

Al respecto, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, otra de las organizaciones demandantes, emitió un comunicado donde rechaza la posición asumida por el gobierno federal para amedrentar a las personas detenidas con fines de deportación.

“La administración Trump-Vance continúa recurriendo a una forma de ‘justicia de atrápame si puedes’ que es dañina e ilegal. Los hechos expuestos en nuestra demanda describen un sistema inhumano diseñado para despojar a las personas de sus derechos conforme a la ley, traumatizarlas, aislarlas de sus abogados y apresurarlas a través de la detención y el traslado antes de que puedan acceder a asesoría legal”, indica parte del texto.

El Departamento de Seguridad Nacional es señalado como responsable de violar los derechos de los inmigrantes desde el momento en que los detiene. (Crédito: Pablo Martínez Monsiváis / AP)

El objetivo de la demanda consiste en lograr la intervención inmediata de la Corte para restaurar el acceso a la justicia, exigir la confidencialidad en las comunicaciones cliente-abogado y terminar con las prácticas obstructivas y de represalias que bloquean la representación legal.

“Están deteniendo a personas en instalaciones federales que nunca fueron concebida para la custodia a largo plazo, negándoles el acceso a abogados, encadenándolas durante traslados secretos y utilizando el miedo y el agotamiento para presionarlas a que renuncien a sus derechos. Esta es una estrategia deliberada para evadir la rendición de cuentas y viola la Constitución y la ley federal. El acceso a un abogado es un derecho fundamental en Estados Unidos”, subrayó Skye Perryman.

