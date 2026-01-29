Nadie podrá espiar la pantalla de tu teléfono con la nueva función de privacidad de Samsung

Samsung acaba de lanzar una bomba en el mundo de la privacidad móvil. La compañía surcoreana anunció una nueva función de protección contra miradas indiscretas que llevará la seguridad de tu smartphone a otro nivel, y lo mejor de todo es que llegará con su próximo buque insignia, el Samsung Galaxy S26 Ultra .

Si alguna vez has sentido esa incomodidad de revisar tus mensajes en el metro mientras alguien mira por encima de tu hombro, o has tenido que tapar tu pantalla con la mano al ingresar una contraseña en público, esta noticia es para ti. Samsung está a punto de cambiar las reglas del juego con una tecnología que tomó más de cinco años desarrollar .

¿Por qué necesitamos esta función ahora más que nunca?

Seamos honestos, nuestros teléfonos son probablemente el espacio más íntimo que tenemos. Ahí guardamos fotos, conversaciones privadas, información bancaria, contraseñas y prácticamente toda nuestra vida digital. Sin embargo, paradójicamente, los usamos en los lugares menos privados imaginables .

En el autobús, en la fila del banco, en el ascensor o esperando tu café favorito, tu “ropa sucia digital” puede quedar expuesta a cualquier curioso que decida echar un vistazo a tu pantalla . Y conforme los smartphones se vuelven más personalizados y aprenden más sobre nuestros hábitos, las preocupaciones sobre privacidad solo van en aumento.

Samsung identificó este problema y decidió atacar de frente. El resultado es una capa de privacidad que protege tu pantalla de la tipica persona que intenta fisgonear tu tu dispositivo por encima del hombro. Con esta función, podrás revisar tus mensajes o ingresar contraseñas en transporte público sin pensar dos veces en quién podría estar mirando.

¿Cómo funciona esta tecnología de protección visual?

Lo más interesante de esta nueva función es que no es una solución de “todo o nada”. Samsung entendió que no todos necesitamos el mismo nivel de privacidad todo el tiempo, y por eso diseñó un sistema completamente personalizable .

La tecnología te permitirá ajustar la protección según tus necesidades específicas. Podrás activar la función para aplicaciones particulares que consideres más sensibles, como tu banca móvil, aplicaciones de mensajería o cuando ingreses contraseñas. También contará con múltiples configuraciones para ajustar la visibilidad, permitiéndote limitar lo que otros pueden ver según el nivel de protección que requieras en cada momento .

Una característica especialmente útil es la protección de notificaciones emergentes. Ya sabes, esas ventanas que aparecen de repente y podrían revelar información sensible. Ahora podrás proteger partes específicas de tu experiencia móvil en lugar de aplicar una protección general .

Y aquí viene lo impresionante: esta función es el resultado de una fusión entre hardware y software calibrada expertamente. No se trata solo de un filtro de software que oscurece la pantalla. Samsung estudió durante más de cinco años cómo las personas usan sus teléfonos, qué consideran privado y cómo debería sentirse la seguridad en la vida cotidiana . El objetivo era claro: protegerte sin interponerse en tu camino ni complicar la experiencia Galaxy.

Una nueva era de privacidad móvil construida sobre Knox

Esta innovación no llega de la nada. Samsung tiene más de una década de experiencia construyendo capas de protección a través de su plataforma Samsung Knox, que incluye hardware de seguridad dedicado como Knox Vault y defensas de ecosistema como Knox Matrix .

Lo revolucionario de esta nueva función es que introduce privacidad a nivel de píxel, llevando la protección visual a un territorio completamente nuevo . Como bien dice Samsung: “no hay privacidad sin seguridad sólida”, y esta tecnología demuestra ese compromiso con una solución que puedes ver con tus ojos y sentir en tu uso diario.

El hecho de que esta función llegue primero al Galaxy S26 Ultra tiene todo el sentido del mundo. Samsung siempre reserva sus innovaciones más ambiciosas para su modelo Ultra, y esta tecnología de privacidad visual marca un nuevo estándar para la industria móvil .

Lo mejor es que tendrás control total pues podrás ajustar la función según tus necesidades, activarla solo cuando la necesites, o apagarla completamente si prefieres. Es un enfoque personalizado que respeta tu forma de usar el teléfono.

Con esta nueva capa de protección, Samsung no solo está respondiendo a una necesidad real de los usuarios, sino que está redefiniendo lo que esperamos de la privacidad en nuestros dispositivos móviles. Ya no tendrás que sentirte incómodo al usar tu teléfono en público, porque finalmente tendrás el control de quién puede ver lo que haces.

El Galaxy S26 Ultra promete ser mucho más que un smartphone poderoso: será tu guardián de privacidad personal. Y después de cinco años de desarrollo, Samsung finalmente está listo para mostrarle al mundo que la privacidad y la usabilidad pueden ir de la mano .

Sigue leyendo:

• 10 claves del Samsung Galaxy S26 Ultra: el flagship que redefine la gama premium

• Samsung Galaxy S26 Ultra: fecha de lanzamiento y preventa

• Tu Samsung ya no será el mismo: One UI 8.5 trae el cambio radical que esperábamos