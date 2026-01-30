Marimar Vega y su esposo celebran su quinto aniversario con una romántica aventura en África

Marimar Vega y su esposo Jerónimo Rodríguez se encuentran de manteles largos con motivo de su aniversario número 5. Sin embargo, este año decidieron celebrar esta fecha importante desde el otro lado del mundo en una escapada romántica llena de aventuras. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

La primera en dar fe de su “luna de miel” fue la histrionisa, quien por medio de una publicación en su cuenta de Instagram mostró un vistazo inédito a su paso por África, específicamente Kenia y Tanzania.

Dichas postales dejaron ver a la feliz parejita disfrutando de atardeceres, recorridos en safari y hasta de un picnic en la sabana. Todo esto mientras comparten abrazos y miradas cómplices que comprueban que su historia de amor va viento en popa.

A la par de las imágenes, Marimar Vega colocó un romántico mensaje dedicado al hombre que juró amor eterno en febrero del 2022, a la orilla del mar en el icónico puerto de Acapulco.

“5 años juntos, que fortuna poder acompañarnos en esta vida amor mío, salud por nosotros, por este amor bonito. Me siento muy afortunada de poder compartir mi vida contigo ❤️ Te amo“, escribió la famosa para acompañar el post que desató las reacciones de su comunidad digital, incluyendo la de su enamorado.

Por su parte, Jerónimo Rodríguez respondió a este despliegue de cariño con su propia dosis de dulzura para Marimar Vega: “Y lo mejor de todo es que por fin podemos tener fotos juntos. Te amo vida mía”, se lee en la red.

Mientras tanto, los seguidores más fieles de la actriz se dieron a la tarea de felicitarla por esta fecha especial a través de palabras como: “¡Qué bonito Marimar!”, “Que padre viaje, disfruten”, “Que espectáculo de lugar”, “Grandes fotos. Ustedes hermosos”, “Muchas felicidades, les deseo toda una vida de amor bonito” y “Que sigan siendo felices, lleguen hasta viejitos”, por mencionar algunos.

