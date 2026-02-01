3 Hábitos comunes con los que estás matando tu TV

Mucha gente cuida su TV solo cuando ya aparece una raya, una mancha o un apagón raro, pero el daño suele venir de hábitos cotidianos que parecen inofensivos. Aquí van tres acciones muy comunes que, sin darte cuenta, pueden estar acortando la vida de tu pantalla.

1. La encajonas y le quitas aire

Pegar la TV a la pared sin espacio, meterla en un mueble cerrado o tapar las rejillas traseras con adornos suena normal, pero el resultado es el mismo, se acumula calor. El calor extra no solo incomoda, también acelera el desgaste de componentes internos, porque la electrónica sufre cuando trabaja por encima de su temperatura ideal.

Además, el polvo es un cómplice silencioso, porque se acumula en entradas y salidas de aire y empeora la ventilación. En guías de sobrecalentamiento se insiste en que una causa típica es la falta de flujo de aire y que conviene evitar encerrar el televisor o bloquear ventilaciones.

Qué hacer sin volverte loco

Deja espacio detrás y a los lados para que respire, especialmente si está sobre un mueble o dentro de un nicho.​



detrás y a los lados para que respire, especialmente si está sobre un mueble o dentro de un nicho.​ Limpia el polvo de la zona trasera con cuidado y sin empujar suciedad hacia adentro, porque la acumulación puede afectar la disipación.



Si notas apagados repentinos, revisa primero ventilación y temperatura antes de asumir que ya se dañó algo.​

2. Limpias la pantalla con químicos o con demasiada fuerza

Este error es top en hogares y oficinas, tratar la pantalla como si fuera una ventana. Samsung recomienda no usar limpiador de ventanas, jabón, polvos abrasivos, cera ni limpiadores con solventes como alcohol, benceno, amoníaco o acetona. También advierte que no uses materiales abrasivos como toallas de papel o pads, porque pueden rayar la pantalla o quitar el recubrimiento antirreflejo y causar daño permanente.

Otro clásico es rociar líquido directo sobre el panel, y la recomendación es evitar pulverizar agua directamente sobre el televisor. Y sí, presionar fuerte para sacar una mancha puede terminar peor, porque se indica que las pantallas son frágiles y podrían dañarse si aplicas demasiada presión al limpiar.

Qué hacer en su lugar:

Nada de químicos agresivos ni sprays directos sobre la TV, mejor humedece el paño y listo.



ni sprays directos sobre la TV, mejor humedece el paño y listo. Limpia suave y con paciencia , si no sale a la primera insiste con pasadas ligeras, no con fuerza.



, si no sale a la primera insiste con pasadas ligeras, no con fuerza. Evita papel y servilletas, el ahorro es mínimo y el riesgo es real.

3. Cortas la energía a lo bruto y te olvidas de los picos

Desconectar la TV todos los días, usar regletas baratas o asumir que los bajones no afectan es otra bomba de tiempo. Entre las causas de fallas internas se mencionan las sobretensiones y fluctuaciones de energía, porque estos equipos necesitan voltaje estable para funcionar correctamente. Esos eventos pueden afectar componentes como la fuente de poder y otros circuitos, y pueden venir de rayos, cableado defectuoso o una red eléctrica inestable.

En guías de diagnóstico tras un pico de voltaje se advierte que una subida puede afectar la fuente de poder y también dañar placas internas, incluso a través de dispositivos conectados. Y si tienes OLED, hay un detalle importante, LG señala que el burn in puede ocurrir por imágenes estáticas prolongadas y que existen funciones como Pixel Cleaning o Pixel Refresher para ayudar con el problema. LG también indica que el proceso puede tardar al menos una hora y que el televisor debe estar apagado pero con el cable de corriente conectado, lo cual choca con el hábito de desenchufar siempre.

Además, se ha advertido que cortar la energía impide que el televisor ejecute procesos automáticos en standby que ayudan a reducir retenciones o imágenes fantasma, y que eso puede contribuir a daño permanente con el tiempo en OLED.

Qué hacer sin complicarte

Usa protección contra sobretensiones de buena calidad y conecta ahí TV y equipos relacionados para bajar el riesgo.



de buena calidad y conecta ahí TV y equipos relacionados para bajar el riesgo. Si tu TV es OLED, evita desenchufarla como rutina diaria para no interrumpir cuidados automáticos del panel.



Si hubo un pico fuerte y la TV quedó rara, una guía común recomienda probar un reinicio de energía antes de concluir que murió.

Si me dices marca, modelo y si es OLED o LED, te ajusto estos consejos a tu caso y te digo cuál de las tres acciones es la más peligrosa para tu instalación.

Sigue leyendo:

• Los 4 modelos de TV premium presentados en el CES 2026: ¿Listo para tamaños estratosféricos?

• Dolby Vision 2: qué es y por qué tu próxima TV se verá mucho mejor

• Los nuevos TV Micro RGB que te harán olvidar el OLED en 2026