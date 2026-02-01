Clave para conseguir un empleo: la habilidad ideal según un experto de LinkedIn

En los últimos años, el mercado laboral se ha mostrado ajustado, las preocupaciones sobre las grandes olas de despido y la integración de sistemas de automatización con inteligencia artificial está llevando a muchos trabajadores a cuestionarse sobre cómo llamar la atención de los empleadores a la hora de buscar empleo.

Es por esa razón que la manera en como nos presentamos puede marcar la diferencia entre ser contratados o seguir en el banquillo esperando un puesto. Según Catherine Fisher, experta en carreras profesionales de LinkedIn hay varias formas en las que se puede conseguir empleo mostrando ciertas habilidades.

Actualmente, muchas empresas están buscando actualizarse en el mercado y lo están logrando con la implementación de inteligencia artificial, por lo que los candidatos que muestren dominio en esta área tendrán muchas más probabilidades de ser contratado.

En este sentido, Fisher indica que lo primero es enfatizar en sus perfiles el conocimiento que se tiene en esta área y cómo usa las diferentes herramientas de IA en sus labores diarias, este simple detalle en el currículum puede ayudar mucho a su carta de presentación.

“Esto no es tan aterrador como parece. Es tan sencillo como entender cómo usarlo para transcribir notas o para ayudarte con tu calendario. Asegúrate de tener algunos ejemplos, porque sabes que probablemente te preguntarán: ¿Cómo has utilizado la IA en tu trabajo? Asegúrate de tener una historia sólida en términos de cómo usas la IA y apóyate en esa red”, agregó Fisher.

Para la especialista, usar estas herramientas no necesariamente implica ser un programador en informática, pero señala que “hay que ser estratégico en la búsqueda de empleo, porque sabemos que los reclutadores, los gerentes de contratación, tienen un trabajo que hacer. Necesitan contratar a las personas con las habilidades y la experiencia necesarias para tener éxito en ese puesto”, dijo.

En este caso, la experta da estos tres consejos:

Mostrar su conocimiento de la IA es clave.

Contar una buena historia, que convenza sobre tus habilidades. “Si no quieres sonar como las otras 500 personas que usan esas herramientas para escribir tu carta de presentación. Tienes que incorporar tu experiencia personal. Eso es lo que buscan los reclutadores”.

Aprovechar tu red de contactos y conexiones. “Sabes que esas recomendaciones cuentan”, destaca Fisher.

