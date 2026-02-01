Osmariel Villalobos reveló que está libre de cáncer: “Gané la batalla”

Cuatro meses después de haber recibido un diagnóstico que cambió su vida, la presentadora y actriz venezolana Osmariel Villalobos anunció con emoción que se encuentra libre de cáncer de mama.

La noticia, compartida a través de sus redes sociales, marca el cierre de un capítulo intenso definido por la valentía y la detección temprana.

La exintegrante de La casa de los famosos reveló que fue diagnosticada el 12 de septiembre de 2025 con un Carcinoma Ductal In Situ (DCIS) en etapa temprana.

Aunque el cáncer no se había diseminado, se presentaba de forma multicéntrica en su seno derecho, lo que llevó a la modelo a tomar la difícil pero determinante decisión de someterse a una mastectomía unilateral.

“Desde el diagnóstico hasta la cirugía pasaron cuatro meses. Fue intenso, hubo miedo e incluso una reintervención, pero hoy puedo decirlo con certeza: ¡Gané la batalla!”, expresó Villalobos en un video donde no pudo contener las lágrimas de felicidad.

El proceso médico no estuvo exento de complicaciones, requiriendo una segunda entrada al quirófano antes de recibir el alta definitiva.

Hace apenas tres semanas, la exreina de belleza compartió las primeras imágenes desde el hospital, describiendo la enfermedad como una “alerta temprana” y un límite que su cuerpo le impuso para priorizar su salud.

El pasado 7 de enero marcó el punto de inflexión definitivo en su recuperación. Villalobos se sometió a una mastectomía, un procedimiento que, aunque dejó marcas físicas, le devolvió la salud.

Con la mirada puesta en el futuro, Osmariel informó que en cuatro meses se someterá a una cirugía de reconstrucción mamaria para completar su proceso de recuperación física.

El testimonio de Osmariel ha resonado con fuerza entre sus seguidores, convirtiéndose en un mensaje de esperanza y un recordatorio vital sobre la importancia de los chequeos preventivos para combatir el cáncer a tiempo.

