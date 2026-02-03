Boston Celtics se refuerza con Nikola Vucevic

Los Boston Celtics realizaron un movimiento clave en el mercado de cambios de la NBA al adquirir al pívot Nikola Vučević en un traspaso con los Chicago Bulls, una operación que busca fortalecer la rotación interior del equipo en plena lucha por los primeros puestos de la Conferencia Este. El intercambio, reportado por ESPN, envió al escolta Anfernee Simons y una selección de segunda ronda del draft a Chicago, mientras que Boston recibió al veterano centro y otra escogencia de segunda vuelta.

El movimiento se produce en un momento determinante para los Celtics, que ocupan el tercer lugar del Este y necesitaban reforzar la pintura tras las salidas de Kristaps Porzingis y Luke Kornet. En ese contexto, Vučević encaja como una solución inmediata, tanto por su experiencia como por su capacidad ofensiva, en un equipo que aspira seriamente al título.

Simons, por su parte, vuelve a cambiar de equipo pocos meses después de haber llegado a Boston desde los Portland Trail Blazers. El guardia promedia 14.2 puntos y 2.4 asistencias por partido esta temporada, desempeñándose principalmente como suplente. Su contrato, que entra en su último año, contempla un salario de $27.7 millones de dólares, un factor que influyó en la decisión de los Celtics de moverlo para ganar flexibilidad en el roster.

Impacto deportivo y financiero del traspaso

Nikola Vučević, de 35 años, atraviesa una sólida campaña con promedios de 16.9 puntos, nueve rebotes y 3.8 asistencias en 48 partidos. Además, mantiene porcentajes eficientes: 50.5% en tiros de campo, 37.6% en triples y 83.8% desde la línea de libres. Su llegada le da a Boston un pívot con capacidad para abrir la cancha, algo que encaja con la identidad ofensiva del equipo dirigido por Joe Mazzulla.

Aunque no se caracteriza por ser un protector de aro dominante, Vučević aporta rebote, lectura de juego y amenaza exterior, cualidades que podrían convertirlo en el centro titular del equipo. Detrás de él, Neemias Queta y Luka Garza pasarán a cumplir roles desde el banquillo, ofreciendo alternativas según las necesidades de cada partido.

Desde el punto de vista económico, el traspaso también tiene implicaciones relevantes. Vučević percibe $21.4 millones de dólares en esta temporada, la última garantizada de su contrato antes de la agencia libre. Tras la operación, los Celtics quedan por debajo del primer umbral salarial y reducen su factura del impuesto de lujo de $39.5 millones de dólares a $17 millones, según informó Bobby Marks de ESPN. Es decir, Boston no solo reforzó su plantilla de cara a los playoffs, sino que también optimizó su situación financiera.

Vučević, dos veces All-Star, tiene promedios vitalicios de 17.2 puntos y 10.4 rebotes por encuentro en la NBA. Inició su carrera con los Philadelphia 76ers, pero fue en el Orlando Magic donde se consolidó como una figura de la liga, antes de pasar por Chicago. Ahora, en Boston, tendrá la oportunidad de aportar su experiencia en un equipo con aspiraciones reales al campeonato.

