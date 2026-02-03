Gustavo Petro niega haber pedido a Trump salir de la lista de sanciones financieras internacionales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió este martes que haya solicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ser eliminado de la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impone sanciones financieras a líderes internacionales.

“No pedí eso. Ustedes saben cómo fue mi vida; durante gran parte de mi juventud no dependí de bancos ni chequeras”, afirmó Petro durante una rueda de prensa. En la misma intervención, aclaró que sí le comentó a Trump que no se puede “actuar bajo chantajes”, dejando claro que su diálogo se centró en principios de soberanía y autonomía financiera.

Afirmó que ambos no hablaron de cuestiones personales: “Él no me habló de sus negocios ni yo de los míos, porque no tengo”, afirmó.

Petro rechaza vinculos con el narco

Sobre su ingreso a la Lista Clinton, que el Departamento del Tesoro justificó por presuntamente estar relacionado con el tráfico de drogas, Petro afirmó que esas acusaciones son infundadas.

“Si hubiera pruebas jurídicas, yo no estaría aquí hablando”, apuntó sobre su presencia en Washington.

El mandatario opinó que en realidad fue sancionado por las palabras que dijo en septiembre durante un mitin en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre la Franja de Gaza.

Opinó además que la OFAC “no funciona como instrumento contra el narcotráfico” y que es un instrumento “simbólico” porque en realidad no se persiguen los grandes capitales de los capos de la droga.

Primer encuentro entre Trump y Petro tras año de tensiones

Trump y Petro se reunieron durante dos horas en la Casa Blanca en el primer encuentro que se produce entre ambos, tras un año de fuertes desencuentros e insultos entre ambos.

Tanto el estadounidense como el colombiano expresaron su satisfacción con el resultado del encuentro.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

