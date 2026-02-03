Trump aceptó mediar en la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, afirma Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes que su par estadounidense, Donald Trump, accedió a mediar en la creciente disputa comercial entre Bogotá y Quito, que ha tensado las relaciones bilaterales tras la imposición de aranceles recíprocos del 30 %.

La crisis se desató luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa criticara a Colombia por su respuesta al narcotráfico en la frontera común, lo que llevó a Quito a aplicar tarifas elevadas a las exportaciones colombianas. En represalia, Colombia adoptó medidas similares, afectando a sectores clave de ambos países.

Durante su primer encuentro directo con Trump en la Casa Blanca, Petro solicitó apoyo de Estados Unidos para superar la confrontación con Noboa y restaurar la cooperación regional. Según el líder colombiano, Trump respondió que estaba dispuesto a comunicarse con el presidente ecuatoriano para avanzar en una solución negociada.

Petro describió la reunión con Trump como franca y productiva, en un intento por dejar atrás meses de tensiones que incluyeron críticas públicas y sanciones de Estados Unidos por temas de seguridad y narcotráfico. El mandatario colombiano también destacó que la mediación podría ayudar a reconstituir alianzas estratégicas que considera fundamentales para la estabilidad regional.

La disputa comercial ha generado protestas de transportistas y comerciantes en los puntos fronterizos, donde se advierte que los aranceles han encarecido el intercambio de mercancías y ponen en riesgo la economía local.

Aunque la intervención de Trump ha sido bien recibida por Bogotá, aún no se ha anunciado una fecha ni un formato concreto para las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Colombia y Ecuador. La expectativa es que una mediación eficaz permita disminuir las barreras comerciales y restablecer la cooperación en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Sigue leyendo: