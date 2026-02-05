¿Cuánto dinero tiene hoy Elon Musk? Las cifras son surrealistas

Elon Musk volvió a romper todos los récords conocidos, cuando se trata de riqueza. Tras la adquisición de xAI, su empresa de inteligencia artificial y redes sociales, por parte de SpaceX, el empresario sudafricano se convirtió en la persona más rica del planeta, con un patrimonio que ya se ubica en $852,000 millones de dólares. Nunca antes un ser humano había alcanzado la surrealista cifra.

La operación no solo consolidó el dominio de Musk en el sector tecnológico y aeroespacial, sino que también redefine el mapa de las grandes fortunas a nivel global.

Según estimaciones de la revista Forbes, la fusión entre SpaceX y xAI valoró a la empresa combinada en $1.25 billones de dólares. Como resultado directo del acuerdo, la fortuna personal de Musk aumentó en $84,000 millones, un salto que lo llevó a un máximo histórico de $852,000 millones.

Antes del acuerdo, Musk poseía aproximadamente el 42% de SpaceX, participación que estaba valorada en $336,000 millones, luego de una oferta pública de adquisición realizada en diciembre que fijó el valor de la compañía aeroespacial en 800,000 millones.

La fortuna de Elon Musk tras el acuerdo, detallado en cifras

Luego de la integración, Forbes estima que Musk controla alrededor del 43% de la empresa fusionada, una participación valorada en $542,000 millones. Esto convierte a SpaceX (ahora con xAI integrada) en el activo más valioso de su portafolio con amplia diferencia.

A esto se suma su posición en Tesla. Musk posee aproximadamente el 12% del fabricante de vehículos eléctricos, una participación valorada en $178,000 millones, además de acciones que representan otros $124,000 millones.

Space X fusionada con xAI: $542,000 millones

Tesla: $178,000 millones

Acciones: $124,000 millones

Una de las estrategias principales de Elon Musk es el algoritmo: cuestionar cada requerimiento, eliminar lo que no es necesario, simplificar, acelerar el ciclo y finalmente automatizar. Crédito: FotoField | Shutterstock

Elon Musk, nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense, es conocido por liderar compañías que operan en sectores estratégicos como la exploración espacial, la inteligencia artificial, la movilidad eléctrica y las redes sociales.

En solo cuatro meses alcanzó hitos históricos: superó los $500,000 millones en octubre, los $600,000 millones el 15 de diciembre, los $700,000 millones días después y ahora los $800,000 millones, ampliando la brecha con el segundo lugar del ranking global.

Y para que tengas una idea del enorme alcance de su patrimonio, Larry Page, cofundador de Google, tiene una fortuna que ronda los $281,000 millones, una cifra muy alejada de Musk.

