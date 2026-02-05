“Florida no es segura”: Coalición de derechos humanos emite alerta de viaje para el Mundial de la FIFA por operativos migratorios

Una coalición de organizaciones de derechos civiles y comunitarias emitió este miércoles una alerta de viaje a nivel estatal para Florida, advirtiendo a turistas internacionales, visitantes y delegaciones extranjeras sobre los riesgos que, aseguran, existen para sus derechos, libertad y seguridad física en Estados Unidos, particularmente en ese estado.

La advertencia se produce en vísperas de los partidos del Mundial de la FIFA, que Florida se prepara para albergar en los próximos meses.

Se espera que miles de turistas visiten Estados Unidos este año para asistir al Mundial de la FIFA 2026. Crédito: Shutterstock

Riesgo de perfilamiento racial y detenciones

Según el comunicado, en los últimos meses periodistas y organizaciones de derechos humanos han documentado múltiples casos de turistas y ciudadanos estadounidenses detenidos por autoridades locales, estatales y federales con fines de control migratorio.

Entre los incidentes citados figuran casos de ciudadanos nacidos en Estados Unidos detenidos bajo órdenes de ICE, a pesar de haber presentado pruebas de ciudadanía, así como visitantes y residentes legales interrogados, arrestados o deportados tras paradas de tráfico rutinarias.

La coalición advierte que estas prácticas podrían poner en riesgo a aficionados internacionales, especialmente personas de color, visitantes de América Latina, África y Asia, así como ciudadanos con doble nacionalidad.

“Florida ya no es un destino seguro”

“Florida ya no es un destino seguro para turistas internacionales”, afirmó Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition. “Cuando agentes federales y locales pueden detener a cualquiera en cualquier momento, sin causa y sin identificarse, todos están en riesgo”.

Petit instó a la comunidad internacional a evaluar si asistir a eventos deportivos justifica el peligro de ser detenido de manera arbitraria y retenido en condiciones que calificó como “inhumanas”.

El comunicado menciona varios casos recientes, entre ellos el de un turista mexicano con visa válida que fue detenido durante una parada de tráfico en Orlando y enviado a un centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, donde denunció condiciones inhumanas. Posteriormente, fue deportado a México tras la presión internacional.

También se cita el testimonio de Lucas Sielaff, un ciudadano alemán de 25 años, quien aseguró haber sido esposado y encarcelado durante más de dos semanas tras intentar ingresar a Estados Unidos desde México junto a su prometida estadounidense, pese a no existir pruebas de irregularidades migratorias.

La coalición pidió a la comunidad internacional a evaluar si asistir a eventos deportivos justifica el peligro de ser detenido de manera arbitraria. Crédito: Adam Gray | AP

Recomendaciones a los viajeros

Las organizaciones denuncian que en Florida se ha intensificado la colaboración entre agencias federales de inmigración y cuerpos policiales locales mediante acuerdos ampliados del programa 287(g), lo que, aseguran, ha provocado un aumento del perfilamiento racial, interrogatorios arbitrarios y operativos con agentes encapuchados o sin identificación.

La alerta recomienda a quienes decidan viajar a Florida extremar precauciones, portar identificación en todo momento y registrar su viaje en su consulado antes de llegar al estado. Hasta que, dicen, exista mayor transparencia y rendición de cuentas, se aconseja reconsiderar los viajes turísticos a Florida.

