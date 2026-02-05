Jasmine Crockett le reprocha a la rapera Nicki Minaj haber “vendido su apoyo” a Donald Trump

Jasmine Crockett, representante por Texas, arremetió en contra de la rapera Nicki Minaj por el respaldo que recientemente le brindó al presidente Donald Trump dando un rotundo giro a su postura de haber sido una de sus críticas más severas.

La semana pasada, durante una cumbre organizada por el Departamento del Tesoro en honor a Donald Trump, la cantante trinitaria externó su admiración por el mandatario de la nación tras un año de gestión en su retorno a la Casa Blanca.

“Yo soy probablemente la fan número uno del presidente y eso no va a cambiar. El odio o lo que la gente tenga que decir no me afecta para nada. De hecho, eso me motiva a apoyarlo más y eso va a motivarnos a todos nosotros a apoyarlo más. No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás de él y Dios lo está protegiendo”, mencionó.

Y para reforzar aún su apoyo al republicano de 79 años, Minaj anticipó que destinaría entre $150,000 y $300,000 dólares para financiar las cuentas del mandatario, también conocidas como cuentas de la Sección 530A.

Sin embargo, la posición asumida por la rapera resulta controversial ya que, en 2018, poco tiempo después de que Trump asumió la presidencia por primera vez impulsando la deportación masiva de migrantes, la cantante se oponía dicha política.

“Llegué a este país como inmigrante ilegal a los cinco años, no puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me despojen de mis padres a la edad de los cinco años, esto me da mucho miedo, por favor deténganlo, ¿Puedes imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños en este momento?”, escribió en sus redes sociales.

Hace unos días, Nicki Minaj no posó al lado de Donald Trump, sino que anticipó que donaría miles de dólares para apoyar su política migratoria. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Basado en ello, durante una entrevista concedida al sitio TMZ, la demócrata Jasmine Crockett le recordó a Nicki Minaj como, en su momento, ella ingresó a Estados Unidos bajo condición de inmigrante, por lo que no resulta coherente su apoyo a quien ha mandado a detener y deportar a personas carentes de estatus legal.

“Simplemente no me gustan los vendidos, especialmente en este momento. La situación es demasiado grave. Hay demasiada gente sufriendo daños.

Y especialmente siendo ella una inmigrante, y luego decidir ir y congraciarse con esta administración que específicamente está poniendo en la mira a los inmigrantes y a cualquiera que los apoye… eso está mal, y ni siquiera entiendo cómo pueden jugar con eso y pretender que no está mal”, mencionó.

Cabe mencionar que, en agradecimiento a su respaldo, Donald Trump le obsequió a la rapera Minaj una de las denominadas tarjetas doradas, las cuales fueron emitidas por el gobierno a cambio de un millón de dólares para acelerar el proceso de ciudadanía de un individuo con la capacidad de pagarlas.

