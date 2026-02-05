Karyna Shuliak, principal beneficiaria del fideicomiso de Epstein: ¿Qué pasará con su fortuna?

La disputa por la herencia de Jeffrey Epstein volvió a intensificarse tras la revelación de un fideicomiso firmado por el financiero apenas días antes de su muerte, un documento que colocó a su entonces pareja sentimental, Karyna Shuliak, en el centro de una compleja batalla legal por millones de dólares.

El documento, conocido como el “Fideicomiso de 1953”, fue firmado dos días antes de que Epstein muriera en una cárcel federal en agosto de 2019 y forma parte de cerca de tres millones de archivos desclasificados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En él, el financiero dispuso la transferencia de hasta $100 millones de dólares a favor de Shuliak, a quien identificó como su novia y con quien aseguró haber considerado casarse.

La anualidad para Karyna Shuliak

El fideicomiso, de 32 páginas y hasta ahora desconocido, establecía que Shuliak recibiría una anualidad de $50 millones de dólares, además de una porción significativa de los bienes de Epstein, muchos de los cuales han sido vendidos por la sucesión en los últimos años.

Shuliak, odontóloga originaria de Minsk, Bielorrusia, llegó a Estados Unidos en 2009 para cursar estudios de odontología y se graduó en la Universidad de Columbia. Los documentos judiciales indican que mantuvo una relación cercana con Epstein durante casi una década, periodo en el que él financió su formación académica. Se cree que actualmente reside en Nueva York.

Karyna Shuliak la principal beneficiaria de la herencia de Epstein

Tras la muerte del financiero, Shuliak fue designada como la principal beneficiaria de su patrimonio, lo que la convirtió en una figura clave dentro de los litigios que han marcado la administración de la herencia. Al momento de su fallecimiento, la fortuna de Epstein fue estimada en $600 millones de dólares, aunque una valoración judicial más reciente la sitúa en alrededor de $120 millones, tras el pago de impuestos, acuerdos con víctimas y honorarios legales.

¿Qué pasará con la herencia de Epstein?

El abogado de la sucesión, Daniel Weiner, ha señalado que ningún beneficiario recibirá fondos hasta que se cubran en su totalidad todas las deudas y reclamaciones pendientes, incluidas las demandas de indemnización presentadas por mujeres que denunciaron abusos por parte de Epstein.

Además de Shuliak, el fideicomiso designó como beneficiarios principales al abogado personal de Epstein, Darren Indyke, y a su contador interno, Richard Kahn, con asignaciones previstas de $50 millones y $25 millones de dólares, respectivamente. Ambos figuran como coejecutores del patrimonio.

Entre los cerca de 40 nombres incluidos en el documento, algunos de ellos censurados, aparecen también Mark Epstein, hermano del financiero, y Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por conspirar con Epstein para abusar sexualmente de menores. El fideicomiso contemplaba otorgar $10 millones de dólares a cada uno.

A casi seis años de la muerte de Epstein, el destino final de su herencia continúa sin resolverse, mientras el papel de Karyna Shuliak permanece bajo creciente atención pública y judicial.

