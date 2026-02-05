Niña de 13 años muere apuñalada en Houston: un niño de 10 está detenido

Una pelea de adolescentes dejó un saldo de una niña de 13 años muerta tras ser apuñalada por un menor de 10 años en un complejo de apartamentos del noroeste de Houston, en un incidente que ha generado consternación entre vecinos y autoridades locales.

Los equipos del Departamento de Bomberos trasladaron de urgencia a la menor al hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Mientras que el Departamento de Policía de Houston (HPD) informó que en la pelea participaron entre 20 y 30 adolescentes estuvieron involucrados en la pelea donde salio a reducir un puñal.

Detienen a niño de 10 años por apuñalar a menor de 13

Un niño de 10 años fue detenido en el lugar y afirmó haber apuñalado a la víctima en defensa propia, según declaró al teniente del HPD, Larry Crowson. El oficial explicó que el incidente podría estar vinculado a un conflicto escolar ocurrido horas antes, aunque los detalles exactos aún se investigan.

Vecinos del complejo describieron escenas de caos durante la pelea, con gritos y corridas mientras llegaban los agentes de policía.

“Nunca había visto algo así en nuestro vecindario”, comentó una residente que prefirió mantener el anonimato. “Es muy triste que esto le haya pasado a una niña tan pequeña”, dijo.

Northwest officers are at a stabbing scene 8000 Grow. 13 year old female deceased at the hospital. 10 year old male detained. 202 pic.twitter.com/KUEjnha6KL — Houston Police (@houstonpolice) February 5, 2026

Las autoridades continúan entrevistando testigos y revisando grabaciones de video de seguridad para determinar cómo comenzó el conflicto y cuántos adolescentes participaron realmente. Las estimaciones iniciales hablan de entre 10 y más de 30 personas implicadas.

No se han presentado cargos hasta el momento

La Fiscalía del Condado de Harris informó que, por la confidencialidad de los casos que involucran menores, no se han presentado cargos hasta el momento. La decisión sobre posibles imputaciones se tomará una vez que concluya la investigación del HPD, teniendo en cuenta que la edad mínima de responsabilidad penal en Texas es de 10 años.

Este trágico episodio ha generado alarma en la comunidad local, que ahora pide mayor vigilancia y programas de prevención para adolescentes. La policía hace un llamado a padres, escuelas y vecinos para que reporten cualquier indicio de violencia y se trabaje de manera conjunta en la prevención de futuros incidentes.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y las autoridades prometen mantener informada a la comunidad sobre los avances del caso.

