Alerta por riesgo de incendio para el Volkswagen ID.4

Las alertas de seguridad en la industria automotriz no distinguen entre motores de combustión y sistemas eléctricos, y el más reciente movimiento de Volkswagen lo confirma.

La compañía alemana anunció un retiro preventivo que involucra a decenas de miles de unidades de su SUV eléctrico ID.4, luego de identificar un posible fallo en el paquete de baterías de alto voltaje que, en determinadas circunstancias, podría derivar en un incendio.

El llamado a revisión afecta específicamente a 43,881 vehículos correspondientes a los años modelo 2023, 2024 y 2025. Se trata de una de las campañas de seguridad más relevantes de Volkswagen en el segmento eléctrico, especialmente considerando que el ID.4 es uno de los modelos clave en su estrategia de electrificación a nivel global.

El origen del problema en las baterías

Según la información difundida, el inconveniente no está relacionado con un defecto mecánico visible, sino con la ausencia de un software esencial para el monitoreo del sistema de baterías. Las unidades afectadas no cuentan con el programa de detección de autodescarga, conocido como Self-Discharge Detection (SDD), diseñado para identificar comportamientos anómalos en los módulos de batería.

Sin este software, algunos módulos pueden presentar procesos de autodescarga irregulares que elevan su temperatura interna. Si el sobrecalentamiento no se detecta a tiempo, el riesgo de incendio aumenta, lo que motivó a la marca a actuar de manera preventiva antes de que se registren incidentes mayores.

Volkswagen explicó que, en conjunto con su proveedor de baterías, todavía no se ha determinado una causa única y definitiva del problema. No obstante, las investigaciones apuntan a posibles alteraciones en procesos del proveedor que habrían dado lugar a módulos con mayor propensión a la autodescarga anómala.

Qué modelos están involucrados y cómo reconocer señales

El recall se limita exclusivamente al Volkswagen ID.4, sin afectar a otros modelos eléctricos de la marca. Aunque la información se origina en Estados Unidos, la naturaleza del problema pone bajo observación a todas las unidades de esos años modelo que compartan la misma configuración de batería.

Entre los indicios que podrían alertar a los conductores se encuentra una disminución más rápida de lo normal en la autonomía, incluso cuando el uso del vehículo no ha cambiado. También se reporta una pérdida general de rendimiento, señales que podrían estar asociadas a módulos que se descargan de forma irregular y generan calor excesivo.

Estos síntomas no implican necesariamente un peligro inmediato, pero sí funcionan como advertencias tempranas de que el sistema de batería no está operando dentro de los parámetros esperados.

La solución propuesta por Volkswagen

Como parte de la campaña, Volkswagen solicita a los propietarios de los ID.4 incluidos en el retiro que acudan a un concesionario oficial para una inspección completa del sistema de baterías.

Todos los vehículos afectados aún se encuentran bajo garantía, por lo que el diagnóstico, la actualización del software y cualquier reparación necesaria se realizarán sin costo para el cliente.

El procedimiento contempla la instalación del software SDD faltante y una evaluación detallada de la salud del paquete de baterías. En caso de que se detecten módulos dañados o con comportamientos anómalos, estos serán reemplazados para restablecer los niveles de seguridad definidos por la marca.

Volkswagen recomienda no ignorar cambios en el comportamiento del vehículo, especialmente aquellos relacionados con la autonomía y el rendimiento. Ante cualquier duda, lo más prudente es verificar si la unidad está incluida en el llamado a revisión y agendar una cita con el distribuidor autorizado más cercano.

