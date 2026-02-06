Los Pumas “pierden” al panameño “Coco” Carrasquilla

Las cosas no parecen pintarle bien a los Pumas de la UNAM, pues después de la goleada que sufrieron ante San Diego FC en la Concachampions, ahora tendrán la baja del panameño Adalberto Carrasquilla, por una lesión muscular que lo alejará de las canchas por lo menos tres jornadas.

Carrasquilla no pudo recuperarse de la lesión que sufrió en el primer tiempo del partido del martes pasado donde tuvo que ser relevado en el medio tiempo debido a un problema muscular que lo tendrá fuera de circulación por lo menos en los próximos tres partidos.

La anterior estimación sobre la ausencia del jugador panameño es una versión extraoficial en virtud de que la directiva no ha externado ningún comentario al respecto y todo se mantiene bajo la mayor discreción, sobre todo porque el horno no está para bollos en el cuadro universitario después de la derrota con el equipo de la Major League Soccer (MLS).

Carrasquilla no hizo el viaje a la ciudad de Guadalajara para enfrentar a los rojinegros del Atlas, en un duelo que adquiere mayor relevancia por los rumores del posible despido del técnico Efraín Álvarez porque la directiva estaría considerando que cada vez se les acaba el discurso para aspirar el éxito en el cuadro felino.

El “Coco” tampoco podrá estar presente en el encuentro de vuelta del próximo martes 10 de febrero contra San Diego FC en donde la escuadra universitaria tendrá la complicada misión de remontar el marcador de 4-1 que les indilgó la escuadra sandieguina

Tampoco estará para la sexta jornada contra la ‘Franja’ de Puebla, en una sensible baja en la alineación felina sobre todo por el peso específico que ha adquirido el jugador centroamericano al grado de que en el presente torneo disputó tres partidos completos contra Querétaro, León y Tigres, así como 60 minutos contra Santos Laguna donde se impusieron 4-0 y 45 minutos en la derrota con San Diego FC 4-1.

En estos cinco encuentros anotó dos goles y colaboró con una asistencia en donde también acumuló dos tarjetas amarillas, generando un peso específico para el esquema planteado por el técnico Efraín Juárez.

Así que solo se espera el reporte oficial de los Pumas para conocer el tiempo de ausencia de Carrasquilla en una baja muy sensible para los próximos encuentros y en donde la escuadra felina sigue luchando para tomar ritmo y sobre todo alejar los fantasmas que rodean al técnico Efraín Juárez sobre una posible salida del timón del equipo del Pedregal.

