Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian la llegada de su bebé con un tierno video familiar

La vida ha vuelto a sonreír a Michelle Renaud y Matías Novoa; su segundo bebé ha llegado al mundo y el anuncio no falló en conmover al público gracias a la emotiva escena familiar que protagonizaron en video. ¡Te contamos los detalles del nacimiento!

A poco más de dos años de haber llegado al altar, la parejita de famosos dio la bienvenida a su segundo hijo en común en un ambiente tranquilo y privado, desde la comodidad de su hogar. Así lo dio a conocer la actriz mediante un emotivo video que inmortalizó los primeros minutos de vida de su pequeño y que ahora conmueve a su comunidad en Instagram.

Renaud y Novoa, quienes aparecen de lo más sonrientes mientras abrazan al recién nacido tras el parto en agua, no solo presentaron el rostro de su angelito ante sus seguidores más fieles, también revelaron el nombre que eligieron para él.

Se trata de Milán Novoa Renaud, quien hizo su arribo el pasado 31 de enero, tan solo un año y medio después que su primer hijo en común, Milo. “Solo nos faltabas tú”, escribió la famosa junto al post que propició una lluvia de felicitaciones por parte de sus fanáticos al igual que sus compañeros del medio artístico.

Una de las primeras en celebrar esta nueva vida fue la histrionisa Claudia Martín, quien recientemente debutó en la maternidad con el nacimiento de Máximo, fruto de su matrimonio con Carlos Said. “¡¡¡Qué hermoso!!! Les mandamos muchas bendiciones”, celebró.

Mientras tanto, estrellas de la escena musical y actoral tampoco se quedaron atrás. La ola de mensajes incluyó a Maite Perroni, Galilea Montijo, Karla Díaz, Julián Gil, Tania Rincón y la conductora Jimena Pérez “La Choco”.

Fue en diciembre de 2023 cuando Matías Novoa y Michelle Renaud oficializaron su matrimonio en una ceremonia privada y rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, la conexión entre el actor chileno y Renaud se remota al año 2021 durante la filmación de la película “Doblemente embarazada 2”.

Aunque en ese entonces solo los unió un lazo de amistad, la complicidad que desarrollaron años después, cuando compartieron escena en la telenovela “La Herencia”, los haría explorar el terreno amoroso.

Apenas unas semanas después de llegar al altar, los artistas pusieron fin a las especulaciones y confirmaron la emocionante noticia de su embarazo con una exclusiva sesión de fotos en la que Michelle Renaud expresó su amor por el chileno y su pequeño en camino: “Enamorada de estos dos”, sentenció.

Es a dos años de este hecho que la familia crece con el nacimiento de su segundo hijo juntos, Milán, quien además de Milo, tendrá como hermanos a Axel, de 12 años, hijo de Matías con María José Magán; y de Marcelo, hijo de Michelle con Josué Alvarado.

