Fabiola Campomanes anuncia el fallecimiento de su madre con un conmovedor mensaje

La actriz mexicana Fabiola Campomanes, reconocida por su participación en la telenovela Teresa, compartió una triste noticia con sus seguidores este sábado 7 de febrero. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, anunció el fallecimiento de su madre, acompañando la noticia con un emotivo mensaje y fotografías familiares.

En su perfil de Instagram, Campomanes se dirigió a su madre con breves pero profundas palabras: “Vuela alto mami! Gracias por todo!! Ya te extraño. Te amo tanto”.

El mensaje, que sirvió como su único canal público para informar sobre la pérdida, estuvo acompañado de una serie de imágenes a modo de despedida, generando una ola de condolencias y apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores.

¿De que falleció la madre de la actriz?

La publicación llegó tras varias semanas de ausencia de la actriz en el ámbito digital y profesional. Este distanciamiento fue motivado por la delicada salud de su madre, a quien dedicó tiempo completo en sus últimos momentos, de acuerdo a la información de medios mexicanos.

A comienzos de año, la madre de Campomanes había sido sometida a una cirugía de emergencia en el colon debido a complicaciones de salud, un proceso del cual la actriz había compartido algunos detalles anteriormente, resaltando la importancia del apoyo familiar durante la recuperación.

Aunque la actriz no ha revelado la causa exacta del deceso, sí ha subrayado en diversas ocasiones la importancia de estar presente y apoyar a los padres en momentos difíciles, una actitud que, más allá del ámbito público, representa para ella una profunda muestra de amor y conciencia familiar.

Después de comunicar la noticia, la actriz ha recibido el cariño y las muestras de solidaridad de toda su comunidad de seguidores y del medio artístico.

Seguir leyendo: