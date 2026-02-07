Pelosi alista apoyo a Jack Schlossberg, nieto de JFK, para la Cámara de Representantes

Nancy Pelosi se prepara para dar su respaldo a Jack Schlossberg en su intento de conseguir un escaño en la Cámara de Representantes, un movimiento que podría pesar en una de las primarias demócratas más observadas de Nueva York. De acuerdo con información de CNN, una fuente cercana al tema confirmó que la expresidenta de la Cámara de Representantes planea apoyar públicamente al joven candidato.

Schlossberg, de 33 años, es nieto del expresidente John F. Kennedy e hijo de Caroline Kennedy. Su entrada a la contienda marca un nuevo capítulo en la historia política de la familia, pues se convierte en el primer descendiente directo de JFK en buscar un cargo electivo federal. Compite por el Distrito 12 de Nueva York, un escaño con peso simbólico y político que durante décadas estuvo en manos del demócrata Jerry Nadler.

Aunque Pelosi dejará el Congreso al término de su actual mandato, su influencia dentro del Partido Demócrata sigue siendo notable. CNN señala que la legisladora no respondió a solicitudes de comentario sobre este posible respaldo, pero en meses recientes ha dejado claro que continúa atenta al rumbo de su partido y a los perfiles que pueden fortalecerlo.

Schlossberg ha construido una presencia pública poco tradicional para un aspirante al Congreso. Se ha vuelto conocido por sus videos espontáneos en redes sociales y por un estilo directo que busca conectar con votantes jóvenes. En entrevistas con el medio antes mencionado, ha dicho que entiende la lógica de la comunicación en formato vertical y que eso puede ayudarle a movilizar a nuevas generaciones.

Su discurso se centra en la renovación demócrata, en temas de costo de vida y oportunidades económicas. También ha sido crítico del presidente Donald Trump y ha defendido que el partido necesita recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. En paralelo, ha tomado distancia de su primo, Robert F. Kennedy Jr., hoy vinculado al gobierno de Trump, a quien ha cuestionado públicamente.

