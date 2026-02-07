Uso de tarjetas de crédito: errores comunes que comenten los latinos en EE. UU.

Las tarjetas de crédito son una herramienta clave para el manejo del dinero en Estados Unidos. Bien utilizadas, ayudan a construir historial crediticio y a enfrentar gastos imprevistos. Sin embargo, muchos latinos cometen errores frecuentes al usarlas que pueden generar costos innecesarios, deudas difíciles de manejar y afectaciones al crédito sin que se perciban de inmediato. Te explicamos cuáles son esos errores y sus efectos.

Llevar un control de tus gastos garantiza que no incurras en deudas a mediano y largo plazo. Crédito: Lek_charoen | Shutterstock

Pagar solo el mínimo cada mes

Uno de los errores más comunes es limitarse a pagar el monto mínimo requerido. Aunque esta práctica evita cargos por atraso, prolonga la deuda y aumenta considerablemente el total pagado por intereses. En tarjetas con tasas elevadas, una compra pequeña puede terminar costando el doble o más si se paga únicamente el mínimo durante varios meses.

Este hábito suele pasar desapercibido porque el pago mensual parece manejable, pero a largo plazo se convierte en una carga financiera constante.

Usar la tarjeta para cubrir gastos básicos

Muchas familias latinas utilizan la tarjeta de crédito para pagar comida, gasolina, servicios o renta cuando el ingreso no alcanza. El problema surge cuando esta práctica se vuelve recurrente y no existe un plan claro para pagar el saldo completo.

Usar crédito para gastos esenciales crea una dependencia peligrosa, ya que el ingreso mensual comienza a destinarse principalmente a cubrir deudas pasadas en lugar de necesidades actuales.

No revisar los estados de cuenta

Otro error frecuente es no revisar con atención los estados de cuenta. Cargos duplicados, compras no reconocidas o suscripciones olvidadas pueden pasar meses sin detectarse. En algunos casos, las personas asumen que los montos son correctos o no entienden bien los conceptos que aparecen reflejados.

Revisar el estado de cuenta permite detectar errores a tiempo y evitar pérdidas de dinero que, acumuladas, pueden afectar seriamente el presupuesto.

Desconocer las fechas de corte y de pago

No tener claras las fechas de corte y de pago puede generar intereses innecesarios. Comprar justo antes de la fecha de corte reduce el tiempo para pagar sin intereses, mientras que retrasarse incluso un día en el pago puede implicar multas y afectar el historial crediticio.

Este desconocimiento es común entre quienes están empezando a usar crédito en EE. UU. y no han recibido orientación financiera básica.

Retirar efectivo con la tarjeta de crédito

Los adelantos de efectivo suelen verse como una solución rápida, pero son una de las operaciones más costosas. Generalmente, incluyen comisiones inmediatas y tasas de interés más altas que comienzan a acumularse desde el primer día.

Muchos usuarios no saben que estos intereses no tienen periodo de gracia, lo que hace que la deuda crezca rápidamente.

Tener varias tarjetas sin control

Abrir múltiples tarjetas sin una estrategia clara es otro error habitual. Aunque puede parecer una forma de aumentar el crédito disponible, manejar varios pagos, fechas y saldos incrementa el riesgo de atrasos y desorden financiero.

Además, una mala gestión de varias tarjetas puede afectar la proporción de uso de crédito, un factor clave para el puntaje crediticio.

Algunos errores pueden llevarte a endeudarte con tus tarjetas de crédito si no tienes precaución. Crédito: MAYA LAB | Shutterstock

Cómo usar mejor las tarjetas de crédito

Evitar estos errores es posible con hábitos simples:

Pagar más del mínimo siempre que sea posible.

Usar la tarjeta solo para gastos que se puedan pagar.

Revisar estados de cuenta todos los meses.

Conocer fechas de corte y pago.

Evitar adelantos de efectivo.

Mantener solo las tarjetas necesarias y bien controladas.

Un uso responsable de las tarjetas de crédito permite a las familias latinas proteger su estabilidad financiera, evitar costos ocultos y construir un historial crediticio sólido que abra puertas a mejores oportunidades en el futuro.

