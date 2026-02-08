Cárteles mexicanos usan munición calibre .50 fabricada para el Ejército de EE.UU., según NYT

La policía mexicana enfrenta una creciente desventaja frente a los cárteles de la droga debido al uso de munición de alto poder fabricada en Estados Unidos, reveló una investigación del The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El reportaje documenta que organizaciones criminales utilizan cartuchos calibre .50 producidos en la Lake City Army Ammunition Plant, una instalación propiedad del gobierno estadounidense, los cuales son contrabandeados a México y empleados en ataques contra policías y civiles. Este tipo de munición, diseñada para uso militar, tiene la capacidad de perforar blindajes y alcanzar objetivos a más de un kilómetro y medio de distancia.

Uno de los casos analizados ocurrió el 30 de noviembre de 2019 en Villa Unión, Coahuila, cuando un grupo armado ingresó a la ciudad con rifles y una ametralladora pesada. Los atacantes superaron el poder de fuego de las policías locales y estatales, lo que obligó a los habitantes a resguardarse mientras se desarrollaba el enfrentamiento. Tras la llegada del Ejército mexicano, los agresores se retiraron. El saldo fue de cuatro policías, dos civiles y 19 presuntos integrantes de un cártel muertos.

Balas para el ejército de EE.UU. usadas por el narco mexicano

En el lugar del ataque, autoridades localizaron casquillos de calibre .45 y .50 con la marca “LC”, identificada como el sello de la planta Lake City. La investigación señala que esta fábrica no solo abastece al Ejército de Estados Unidos, sino que también produce municiones disponibles para el mercado civil, incluidas las de calibre .50.

Aunque municiones de otros fabricantes internacionales también han sido rastreadas en manos de cárteles mexicanos, los datos recabados por ICIJ y NYT muestran que Lake City es una de las principales fuentes de este tipo de cartuchos. Desde 2012, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha incautado más de 40,000 municiones calibre .50 en estados fronterizos con México, cerca de un tercio de ellas provenientes de esa planta.

Entre 2019 y 2024, las incautaciones aumentaron de forma significativa. Autoridades estadounidenses decomisaron más de 36,000 cartuchos calibre .50 en la frontera sur, mientras que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confiscó casi 21 mil 400 unidades, incluidas miles de rondas incendiarias capaces de perforar armaduras.

Expertos citados en la investigación advierten que la disponibilidad de este calibre permite a los grupos criminales sostener enfrentamientos de tipo militar, atacar vehículos blindados e incluso aeronaves, lo que incrementa el riesgo para las fuerzas de seguridad y la población civil en México.

Sigue leyendo: