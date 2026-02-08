Medios reciben nota de rescate por la madre de Savannah Guthrie: exigen 6 millones de dólares

Una estación de televisión local de Tucson, Arizona, informó que presuntos secuestradores de Nancy Guthrie, de 84 años, enviaron una nota de rescate con amenazas, en la que exigen 6 millones de dólares a cambio de su regreso con vida.

El canal KGUN 9 señaló que recibió un mensaje en el que se fija como plazo límite las 5:00 p. m. del lunes, y en el que se advierte que la vida de Guthrie estaría en peligro si no se cumple la exigencia. Otros medios también habrían recibido comunicaciones similares que solicitan pagos en Bitcoin.

Las autoridades no han confirmado la autenticidad de las notas ni han corroborado su origen. Tanto el FBI como el Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicaron que están al tanto de los mensajes y que estos están siendo analizados como parte de la investigación en curso.

La familia pide su regreso

El reporte surge después de que Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de NBC, publicara un video en Instagram junto a sus hermanos, Annie y Camron Guthrie, en el que suplican el regreso de su madre.

“Recibimos su mensaje y lo entendemos. Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella”, expresó Guthrie. Añadió que la familia estaba dispuesta a cumplir con las exigencias para lograr su regreso sano y salvo.

El video, de unos 20 segundos, no ofreció detalles sobre el contenido del mensaje recibido por la familia ni confirmó si estaba vinculado a la supuesta nota de rescate enviada a los medios.

Mensajes sin prueba de vida

De acuerdo con reportes de medios locales, al menos tres organizaciones de noticias recibieron posibles notas relacionadas con el caso. Ninguna incluía prueba de vida, aunque una de ellas afirmaba que Guthrie se encontraba bien.

La directora de noticias de la estación KOLD, Jessica Bobula, explicó que una de las comunicaciones contenía exigencias económicas y fechas límite, mientras que una segunda nota no solicitaba dinero y difería en casi todos los aspectos, aunque parecía intentar demostrar que provenía del mismo remitente.

Ambos mensajes fueron entregados a las autoridades junto con información técnica, como direcciones IP, para su análisis.

Investigación en desarrollo

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el domingo al mediodía, luego de no presentarse a la iglesia. Fue vista por última vez la noche anterior, alrededor de las 9:45 p. m., tras cenar en la casa de su hija Annie, ubicada a varios kilómetros de su residencia.

El sheriff del condado de Pima indicó que se investiga un posible secuestro ocurrido durante la noche, y que hasta ahora no hay sospechosos ni personas de interés identificadas. Las autoridades creen que Guthrie “sigue ahí afuera” y reiteraron su compromiso de traerla de vuelta con vida.

La investigación cuenta con apoyo de agencias estatales y federales, incluido el FBI, que ofrece una recompensa de $50,000 dólares por información que permita resolver el caso.

