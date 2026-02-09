Cristiano Ronaldo volverá a jugar en Arabia Saudita tras boicot

Cristiano Ronaldo pondrá fin a su ausencia en la Saudi Pro League y volverá a vestir la camiseta del Al Nassr luego de alcanzar un acuerdo que destrabó el conflicto que lo mantuvo fuera de las canchas en las últimas semanas. Según reportó ESPN, el delantero portugués decidió terminar con su boicot y estará disponible para el partido del próximo sábado 14 de febrero ante Al Fateh, correspondiente a la liga profesional de Arabia Saudita.

La decisión marca un punto de inflexión en una situación que generó tensión tanto dentro del club como en la organización del torneo. Ronaldo había optado por no jugar como medida de presión, lo que derivó en su ausencia en los dos compromisos más recientes del Al Nassr en el campeonato local. La postura del jugador, sin embargo, comenzó a modificarse luego de que el PIF (Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudí) atendiera una serie de reclamos considerados clave por el futbolista.

🇸🇦 El clima espeso que se había instalado en Al Nassr comenzó a disiparse. Al cabo de varios días de tensión puertas adentro, Cristiano Ronaldo dio por finalizada su protesta, clara señal de rebeldía con la política de incorporaciones del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF), y… pic.twitter.com/qivb5Dzt85 — TyC Sports (@TyCSports) February 9, 2026

Según las mismas fuentes, el acuerdo incluyó el pago de salarios atrasados del plantel y un cambio en la estructura interna del club. Estas medidas fueron determinantes para que el portugués diera luz verde a su regreso inmediato a los terrenos de juego, poniendo fin a una protesta que había escalado a nivel institucional.

Cambios internos y respuesta de la liga

Uno de los puntos centrales del entendimiento fue la devolución de la autonomía de gestión a los principales directivos del Al Nassr. Con este giro, Simão Coutinho, director deportivo, y José Semedo, director general, recuperaron su capacidad de acción luego de haber sido suspendidos de sus funciones por el PIF. La restitución de ambos ejecutivos fue interpretada como una señal directa hacia el vestuario y, especialmente, hacia Cristiano Ronaldo.

Durante el período de conflicto, los organizadores de la liga respondieron con firmeza a la postura del jugador portugués. Desde la Saudi Pro League se emitió un comunicado oficial de tono duro, en el que se marcó una posición clara frente a la protesta del delantero, subrayando la necesidad de respetar los compromisos contractuales y deportivos.

Más allá del episodio, los números de Ronaldo en la actual temporada siguen siendo determinantes para el Al Nassr. A sus 41 años, el atacante ha disputado 22 partidos, en los que registró 18 goles y tres asistencias, cifras que lo mantienen como una de las principales figuras del torneo y como el referente ofensivo del equipo.

En la tabla de posiciones, el Al Nassr ocupa actualmente el segundo lugar de la Saudi Pro League, a solo un punto del Al Hilal, su eterno rival. El regreso de Cristiano Ronaldo aparece así como un impulso clave para la recta final del campeonato, en un contexto donde cada partido puede definir el destino del título.

