EE.UU. ataca lancha en el Pacífico y deja dos muertos y un sobreviviente

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una lancha que presuntamente estaba vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico, un operativo que dejó dos personas muertas y un tripulante sobreviviente, quien fue auxiliado posteriormente por autoridades marítimas.

De acuerdo con información oficial, la acción fue ejecutada como parte de la Operación Lanza del Sur, una campaña impulsada por la administración del presidente Donald Trump para frenar el tráfico de drogas en rutas marítimas consideradas estratégicas para las organizaciones criminales. Tras el ataque, la Guardia Costera de Estados Unidos activó de inmediato un protocolo de búsqueda y rescate para localizar y brindar asistencia al sobreviviente.

En un comunicado difundido en la red social X, el Comando Sur detalló que el operativo fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien asumió el mando de esta división militar el pasado 5 de febrero. Según la versión oficial, la lancha navegaba por una “ruta conocida del narcotráfico”, una zona donde, desde agosto de 2025, se han realizado al menos 40 ataques similares contra embarcaciones sospechosas.

El teniente general Francis L. Donovan testifica durante una audiencia del Comité Senatorial de las Fuerzas Armadas en el Capitolio, el jueves 15 de enero de 2026. Crédito: Mariam Zuhaib | AP

Escalada de operativos en el Pacífico y cuestionamientos legales

Por otro lado, el gobierno también informó de una operación conjunta con fuerzas armadas de Colombia en el Pacífico, en la que fue interceptado un submarino utilizado presuntamente para el transporte de droga. En esa acción se logró la destrucción de aproximadamente 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro personas, según fuentes militares.

El nuevo ataque ocurre apenas una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, donde sostuvo un encuentro con Donald Trump, luego de semanas de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Analistas señalan que el incremento de operativos militares en la región podría estar vinculado a un endurecimiento de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico en América Latina.

Sin embargo, estas acciones han generado fuertes críticas. La administración Trump ha catalogado a los fallecidos en estos operativos como “combatientes ilegales” y sostiene que tiene facultades para realizar ataques letales sin revisión judicial, amparada en un dictamen clasificado del Departamento de Justicia.

Hasta ahora, el gobierno ha presentado poca evidencia pública que demuestre la afiliación de las víctimas a cárteles de la droga o que las embarcaciones atacadas transportaran estupefacientes.

La legalidad de la Operación Lanza del Sur es objeto de un intenso escrutinio en el Congreso estadounidense. Legisladores y expertos en derecho militar han cuestionado la legitimidad de los ataques, especialmente tras conocerse que al menos 121 personas han muerto en operaciones similares desde que la campaña comenzó en septiembre pasado.

Sigue leyendo: