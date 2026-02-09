Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano, es secuestrado tras ser liberado, denuncia María Corina Machado

La tensión política en Venezuela volvió a escalar tras la denuncia por la desaparición forzada del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, ocurrida pocas horas después de haber recuperado su libertad. La alerta fue emitida la noche del domingo por María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, quien exigió su liberación inmediata.

Según la denuncia de Machado, un grupo de hombres armados vestidos de civil interceptó a Guanipa en la urbanización Los Chorros, al este de Caracas. Los agresores se movilizaban en varios vehículos y se lo llevaron de manera violenta, sin identificarse ni presentar orden judicial.

URGENTE

ALERTA INTERNACIONAL.



Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Exigimos su liberación inmediata. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

La información fue confirmada posteriormente por familiares y dirigentes políticos de la oposición.

Denuncian emboscada contra Juan Pablo Guanipa

El hijo del dirigente, Ramón Guanipa, señaló que su padre se encontraba participando en una actividad privada cerca de la medianoche cuando fue emboscado por al menos 10 personas armadas. Indicó que lograron identificar algunos de los vehículos utilizados y exigió una fe de vida inmediata, además de responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro por cualquier daño que pueda sufrir.

Guanipa salió libre a más de un año

Juan Pablo Guanipa había sido excarcelado el domingo por la tarde, tras permanecer detenido desde mayo de 2025 por cargos que la oposición y organismos de derechos humanos consideran de carácter político. Tras salir de prisión, el exdiputado recorrió varios centros de detención, se reunió con familiares de presos políticos y ofreció breves declaraciones a la prensa.

Guanipa es uno de los colaboradores más cercanos de María Corina Machado. Tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude, pasó a la clandestinidad y fue arrestado meses después durante un operativo de seguridad en Caracas. El régimen lo acusó de integrar una supuesta red destinada a sabotear procesos electorales, versión rechazada por la oposición.

Durante su detención, fue presentado en televisión estatal esposado y custodiado por agentes encapuchados. Permaneció incomunicado durante varios días y sin acceso inmediato a su defensa legal. Su arresto formó parte de una ola de detenciones que incluyó a decenas de activistas y dirigentes opositores.

