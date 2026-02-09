Solo 14% de inmigrantes detenidos por ICE cometieron delitos graves

Contrario al discurso oficial del gobierno del presidente Donald Trump, solamente el 14% de los inmigrantes detenidos por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han cometido delitos graves.

Así lo revela un reporte de CBS News con base en información oficial que obtuvo en forma exclusiva, donde se indica que de los casi 400,000 inmigrantes arrestados por ICE durante el primer año del retorno del presidente Trump solamente el 14% han cometido delitos graves.

No es el primer reporte que desmiente la narrativa de la administración Trump de que se está deteniendo a “lo peor de lo peor”. En diciembre pasado, un análisis del CATO Institute reveló que solamente el 4% de las personas detenidas habían cometido delitos graves.

“Las cifras internas del DHS desmienten las frecuentes afirmaciones de la administración Trump de que su ofensiva contra la inmigración ilegal se dirige principalmente a delincuentes peligrosos y violentos”, destaca la televisora.

El reporte agrega que el 60% de las personas detenida tenían cargos o condenas penales, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un 73% no cometió delitos

A pesar de la narrativa contra inmigrantes, difundida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios, los reportes de CATO Institute han revelado que el 73% de las personas detenidas no tienen condena alguna.

Según el reporte de CATO de finales de noviembre pasado, solo el 8% de las personas detenidas tenía una condena por delitos violentos o contra la propiedad y el 5% tenía una condena por delitos violentos.

“La mayoría de los convictos penales tenían condenas por vicios, inmigración o tráfico”, acota el informe escrito por el investigador sobre inmigración David Bier.

Un posterior reporte de Bier de diciembre, donde establece que solamente el 4% de las personas detenidas han cometido algún delito violento, confirma que la mayoría de las personas no tienen historial criminal, salvo la falta administrativa de ser inmigrantes indocumentados.

Bier destaca que el DHS está utilizando una “definición mucho más amplia” de los llamados los “peores de los peores”.

“Aunque el DHS naturalmente afirmará que estos son solo los ‘peores de los peores’, y aún quedan muchos infractores graves fuera de la lista, la lista en sí misma implica que el DHS ha adoptado una definición extremadamente amplia de ‘lo peor de lo peor'”, expone el reporte de diciembre.

Agrega que el 56% de las personas no ha sido acusada ni condenada por un delito violento, y casi una cuarta parte de la lista son personas que solo tenían una acusación por algún vicio, inmigración –es decir ser indocumentada– o una falta de tráfico no relacionado con DUI.

