Familia de Kim Kardashian opina sobre su acercamiento con Lewis Hamilton

Además de Bad Bunny, algunos de los nombres más mencionados durante la velada del Super Bowl LX fueron los de Kim Kardashian y el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton, pues acudieron al evento deportivo juntos en medio de una oleada de rumores de romance.

A pesar de las opiniones dividas, la familia de la socialité se mantiene firme apoyándola en esta etapa de su vida, sin quitar el dedo del renglón en la importancia de no sobre exponer ante los medios el lazo amoroso que se estaría formando entre ambos famosos.

De acuerdo con un informe de Page Six, fuentes cercanas a Kim Kardashian se sienten aliviados por el contraste en la relación que existe entre la empresaria y el deportista y su matrimonio con Kanye West.

No obstante, destacan que el éxito de este romance radica en la privacidad: “Déjenla ser feliz”, detalló la fuente al portal estadounidense.

Especialmente, se hizo hincapié en el deseo de la famosa de no compartir “de más” o dar pie a que se generen narrativas que puedan afectar el bienestar de sus hijos o el balance que ha encontrado en su convivencia con West: “Kim no quiere que esto parezca una provocación”, señala la misma persona.

No está de más mencionar que la presencia de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en el Super Bowl ocurre a solo unos días de ser captados en un exclusivo hotel en Cotswold, un pintoresco distrito de Inglaterra, y una posterior visita a París.

A pesar de este acercamiento, los integrantes del clan Kardashian resaltaron que dicha salida se dio de forma casual y sin intenciones de oficializar una relación: “Kim no quiere lanzar públicamente algo que no sabe si será serio”, señaló otra fuente cercana a la estrella de reality show.

Estas declaraciones se suman a la postura presentada por Kim Kardashian durante su visita al podcast de su hermana menor, “Khloe in Wonderland”, sobre su enfoque en el ámbito familiar y profesional, especialmente ahora que se prepara para rendir el examen de habilitación de nueva cuenta.

