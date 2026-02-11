América batalló para eliminar a Olimpia de Honduras y deja dudas para el clásico vs. Chivas

América no tuvo una buena noche contra el Olimpia de Honduras al empatar 0-0 y avanzar con lo justo a octavos de final de la Concachampions, pero al mismo tiempo dejó muchas dudas de lo que puede ofrecer el próximo sábado en la edición 264 del clásico nacional contra el líder Chivas de Guadalajara.

Porque si las Águilas pusieran de ejemplo lo que pasó esta noche en el estadio de la Ciudad de los Deportes contra el equipo hondureño, realmente su demostración dejó mucho que desear, provocando que sus aficionados les recriminaran el empate 0-0 para avanzar a los octavos de final del torneo de Concacaf con el marcador global 2-1 que les permitirá enfrentar al ganador de Philadelphia Union contra el Defense Force.

Nadie puede negar que América dominó en los 90 minutos, pero fue triste ver que hasta después del minuto 50 se animaron a llegar a la meta del portero hondureño Edrick Menjívar con algunas llegadas, pero nada profundas que hicieron que el Olimpia cuando buscó el marco enemigo pusiera algo de peligro, pero nada del otro mundo para facilitarse la conquista del boleto al cuadro americanista.

Quizá fue la estrategia de las Águilas de no pisar el acelerador pensando en el clásico contra Chivas donde buscarán sumar su victoria 100 en esta rivalidad y donde el Rebaño buscará el triunfo 82 contra las Águilas en un duelo que se espera sea candente por la calidad de las Águilas y por el momento que viven las “Chivas”.

América presionó en los primeros minutos y pudo lograr el gol de la quiniela al minuto 6, pero fue anulado por fuera de lugar del uruguayo Brian “Rayito” Rodríguez, dando sensación de que el partido sería más sencillo.

Pero conforme avanzaron los minutos se fue notando mucho más la ausencia de Alejandro Zendejas que corre el peligro de perderse también el clásico y con ello provocar que la oncena azulcrema parezca un muñeco sin articulaciones y que dependa exclusivamente de la potencia de Brian o algún chispazo de Víctor Dávila, de José Zúñiga y de ahora de Henry Martín que volvió a aparecer en la segunda mitad.

La inoperancia americanista hizo que los aficionados se desesperaran y pusieran de blancos de sus reclamos a Kevin Álvarez que siguen sin perdonarle el error en el gol de Germán Berterame que les costó la eliminación en la liguilla pasada y con Isaías Violante que cada vez se aleja de poder hacer huesos viejos en el América.

Así quedó claro que ni el ingreso de su último refuerzo, el brasileño Raphael Veiga está listo para poder ayudar más a su equipo y que de no ser una treta para el clásico de clásicos donde salgan contra actitud y puedan comerse a las Chivas, este juego habrá que colocarlo en la lista de cosas sin importancia de la oncena de Coapa.

