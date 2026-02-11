Cuidado: gran retiro en Toyota porque puertas se abren solas

El 2026 continúa sumando llamados a revisión en la industria automotriz, y ahora uno de los modelos híbridos más populares del mercado estadounidense entra en la lista.

Toyota confirmó el retiro de más de 100,000 unidades del Prius y Prius Prime correspondientes a los años modelo 2023 a 2026 por un posible fallo en el sistema de bloqueo eléctrico de las puertas traseras.

El problema no está relacionado con el sistema híbrido ni con la batería, sino con un interruptor eléctrico que controla el cierre y apertura de las puertas posteriores.

Bajo ciertas condiciones, ese componente podría fallar y permitir que una puerta se abra mientras el vehículo está en marcha, elevando el riesgo para los ocupantes.

Aunque no se han reportado accidentes ni lesiones vinculadas con esta situación, la existencia de reclamos y pruebas técnicas llevó a la compañía a tomar la decisión de realizar un retiro preventivo.

¿Qué está ocurriendo con las puertas?

De acuerdo con la documentación presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), el inconveniente radica en un interruptor eléctrico específico instalado en determinadas unidades.

Con el paso del tiempo y la exposición constante a cambios de temperatura —los llamados ciclos térmicos— el sellado del interruptor puede degradarse. Esa reducción en la capacidad de sellado facilita la entrada de humedad. Si el agua contiene detergentes o surfactantes, como los utilizados en lavados automáticos, podría generarse un cortocircuito interno.

Cuando esto sucede y la puerta se encuentra desbloqueada, existe la posibilidad de que se abra de forma inesperada incluso mientras el auto está circulando. En ese escenario, el sistema del vehículo activa una alerta visual en el tablero junto con una advertencia sonora para indicar que una puerta está abierta.

Toyota aclaró que no todos los Prius fabricados entre 2023 y 2026 están afectados. El retiro aplica únicamente a vehículos vendidos en Estados Unidos que incorporan un sistema eléctrico de bloqueo trasero suministrado por un proveedor específico.

Cómo se detectó el defecto

El origen de la investigación se remonta a abril de 2024, cuando Toyota presentó un primer informe ante la NHTSA relacionado con un incidente similar.

Sin embargo, la pesquisa cobró mayor relevancia tras un reporte recibido en febrero de 2025 desde el mercado japonés, donde una puerta trasera derecha se abrió parcialmente mientras el vehículo estaba en movimiento.

La pieza recuperada mostró señales claras de intrusión de agua y presencia de surfactantes. A partir de ese hallazgo, Toyota y su proveedor iniciaron pruebas técnicas exhaustivas que se extendieron hasta enero de 2026.

Los ensayos confirmaron que el área de contacto del sello del interruptor puede reducirse con el tiempo, facilitando la filtración de agua y detergente. Esa combinación puede provocar un cortocircuito capaz de enviar una señal errónea al sistema de bloqueo.

Hasta ahora se han registrado tres reclamos de garantía relacionados con este fenómeno. Aunque la cifra es baja frente al volumen total de unidades vendidas, la marca decidió proceder con el retiro preventivo ante la imposibilidad de determinar con precisión qué porcentaje de vehículos podría desarrollar el defecto, ya que influyen factores ambientales y de uso.

Atención, propietarios

La solución no tendrá costo para los dueños. Los concesionarios Toyota en Estados Unidos modificarán los circuitos de los interruptores de las puertas traseras izquierda y derecha para evitar que puedan activarse incluso si ocurre un cortocircuito.

Además, la compañía implementó un Plan General de Reembolso. Esto permitirá que aquellos propietarios que hayan pagado previamente por reparaciones vinculadas a este problema puedan solicitar el reembolso correspondiente.

Toyota notificó oficialmente a los concesionarios el 28 de enero de 2026. Los propietarios comenzarán a recibir avisos formales hacia la última semana de marzo, indicándoles que deben acudir a un concesionario autorizado para realizar la reparación.

Si tienes un Prius o Prius Prime modelo 2023, 2024, 2025 o 2026 en Estados Unidos, se recomienda verificar el estado del vehículo a través del sitio web oficial de la NHTSA o en la plataforma de Toyota USA ingresando el número de identificación vehicular (VIN).

