Lo mejor del Chicago Auto Show 2026: nostalgia y novedades

Chicago volvió a rugir con motores de todas las categorías. La edición 2026 del Auto Show, celebrada del 7 al 16 de febrero, apostó menos por los lanzamientos globales y más por ofrecer experiencias directas al público: autos que se podían tocar, probar y debatir cara a cara con ingenieros y representantes de marca.

El resultado fue un espectáculo vibrante que combinó tecnología eléctrica, cultura pop y máquinas de alto octanaje.

Más de un millón de visitantes recorrieron los pabellones en busca de ese vehículo capaz de acelerar el pulso. Desde supertrucks de casi 800 caballos de fuerza hasta clásicos japoneses transformados en estrellas de cine, el evento confirmó que la pasión por el automóvil sigue más viva que nunca.

Drift, cine y cultura tuner: el lado más salvaje

Uno de los focos más fotografiados fue el Subaru Brataroo 9500 Turbo, una reinterpretación radical del histórico pickup Brat. Preparado para el video Gymkhana Aussie Shred de Travis Pastrana, este minitruck entrega 670 caballos de fuerza y presume un redline altísimo pensado para maniobras imposibles. Su carrocería ensanchada y los asientos montados en la caja lo convierten en un espectáculo rodante.

Ubicado estratégicamente en el stand de Subaru —junto a un rincón con cachorros que también atrajo multitudes— el Brataroo demostró que los shows siguen siendo territorio ideal para las creaciones más excéntricas.

La nostalgia también tuvo su espacio con el Toyota Corolla AE86 de 1986, conocido como “Lola 2”, protagonista de la película Drifter, dirigida y actuada por Sung Kang.

Este ejemplar incorpora un motor LS3 V8 acoplado a una transmisión manual de cuatro velocidades, kit de carrocería Pandem y ruedas Watanabe. Su presencia en el área Chi-Town Alley fue un homenaje rodante al drifting y a la cultura automotriz que conecta Hollywood con el garaje de cualquier entusiasta.

Electrificación sin volante: el debate Tesla

El futuro autónomo tuvo nombre propio: Tesla Cybercab. El robotaxi sin volante ni pedales generó conversaciones intensas entre asistentes y expertos. Este biplaza con puertas tipo mariposa ya circula en pruebas reales por las calles de Chicago y promete iniciar producción en abril, con servicio previsto en Austin este mismo año.

Su diseño polarizante dividió opiniones, pero nadie pudo ignorarlo. Más allá de gustos estéticos, el Cybercab plantea una discusión profunda sobre el transporte urbano, la automatización y la movilidad eléctrica compartida. Chicago fue el escenario perfecto para medir la temperatura de ese debate.

Muscle cars y supertrucks: potencia sin disculpas

Ford llevó uno de los deportivos más comentados del evento: el Mustang Dark Horse SC 2026. Este muscle car incorpora un V8 de 5.2 litros supercargado que apunta directamente a los amantes de la pista. Visualmente destaca por sus pinzas de freno en tono turquesa y un frontal con ventilación optimizada.

La gran diferencia frente al exclusivo Mustang GTD —cuyo precio supera los $328,000 dólares— es que el Dark Horse SC busca ofrecer sensaciones extremas en un rango más accesible. Ford refuerza así la vigencia del legado Mustang, adaptándolo a una nueva generación que exige rendimiento sin cifras prohibitivas.

Ram tampoco quiso quedarse atrás y presentó el 2027 Ram 1500 SRT TRX, ahora con 777 caballos de fuerza provenientes de su V8 de 6.2 litros. Bajo la dirección de Tim Kuniskis, la marca revive el emblema SRT con un supertruck que apunta directamente al Ford Raptor R.

La suspensión de largo recorrido se mantiene como sello distintivo, lista para enfrentar terrenos extremos. La combinación de lujo interior y brutalidad mecánica convierte al TRX en una declaración de intenciones: las pickups de alto desempeño siguen teniendo un público fiel.

SUVs familiares: practicidad con carácter

No todo giró alrededor de la velocidad. El Kia Telluride 2027 captó la atención de quienes buscan espacio y versatilidad. Con tres filas de asientos, accesorios orientados al overlanding y la posibilidad de explorarlo a fondo en el stand, este SUV apunta a reconquistar reconocimientos como los 10Best.

La marca decidió saltarse el año modelo 2026 para concentrarse en un rediseño más ambicioso. El resultado es un vehículo que equilibra estilo aventurero y funcionalidad diaria, recordando que el mercado familiar sigue siendo un pilar clave en la industria.

Más de 1,000 razones para asistir

Con más de 1,000 exhibiciones distribuidas en el recinto, el Chicago Auto Show 2026 ofreció un panorama amplio del presente automotriz. La convivencia entre eléctricos autónomos, íconos del drift, muscle cars supercargados y SUVs familiares ilustra un momento de transición donde la innovación no elimina la tradición, sino que la transforma.

El evento apostó por la cercanía con el público en lugar de depender exclusivamente de grandes primicias mundiales.

