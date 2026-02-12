Sheinbaum asegura que México no ha recibido explicación de EE.UU. sobre el cierre del espacio aéreo en la frontera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta el momento no ha recibido explicación del gobierno de Estados Unidos sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas.

“Hasta ahora no hay una información oficial, hubo una declaración de la secretaria de justicia, perdón la fiscal que sería el simil aquí en México, en el momento que estaba en el Congreso (de EE.UU.) , hubo una publicación del secretario de transporte también”, dijo.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que México no tuvo nada que ver con el cierre temporal del espacio aéreo en la frontera.

“Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, no hubo nada desde México, pueden tener toda la certeza y en todo caso ellos tienen que dar la explicación oficial porque ni si quiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados, hablan de cárteles pero nunca mencionan a México, el caso del secretario de Transporte, y después hubo distintas declaraciones”, manifestó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

La mandataria mexicana aseguró que ante este cierre repentino del espacio aéreo no hubo ninguna afectación en México.

“Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (de México) se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta, entonces pues ellos tendrán que explicar. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca y no solamente en El Paso”, concluyó.

El cierre temporal ocurrió la noche del martes y madrugada del miércoles cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) restringió los vuelos en torno al aeropuerto de El Paso, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez, por motivos de seguridad nacional.

Hasta el momento las estadounidenses han sostenido que la restricción fue una medida preventiva y que las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad tras su levantamiento.

