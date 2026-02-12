Willy Chavarria lanza colección con Adidas Originals durante el NBA All-Star Weekend en Los Angeles

El diseñador mexicano-americano Willy Chavarria presenta su colaboración con Adidas Originals durante el NBA All-Star Weekend en Los Angeles. La línea estará disponible a partir del 12 de febrero en tiendas selectas de la ciudad e incluye piezas con referencias a herencia mexicana y cultura chicana.

Sudadera de la colección Spring/Summer 2026 de Willy Chavarria para Adidas Originals, con bordado “La Ciudad de Los Ángeles” y las tres rayas características de la marca. Foto: Adidas Originals. Crédito: Cortesía

Entre las piezas destacadas está la sudadera que lleva bordada la palabra Chicano en el pecho junto con un águila estampada y aplicaciones de la bandera mexicana en la espalda. La línea de calzado incluye el modelo Jabbar Low, un tributo a Kareem Abdul-Jabbar con los nombres “KAREEM” y “WILLY” impresos en dorado en cada zapato.

Modelo Jabbar Low de la colaboración Willy Chavarria x Adidas Originals con agujetas personalizadas y referencia a Compton Cowboys. Foto: Adidas Originals.

¿Cuál es la trayectoria de Willy Chavarria?

Chavarria trabaja de forma independiente desde 2015. Construyó su marca sobre narrativa de clase trabajadora y estética de barrio, ganando reconocimiento por colecciones que mezclan proporciones oversized con referencias biográficas. Su trabajo incorpora elementos de su herencia mexicana, cultura urbana y experiencias de comunidades subrepresentadas.

La alianza con Adidas Originals representa su primer proyecto con distribución masiva. Antes de esta colaboración, Chavarria presentaba sus colecciones en circuitos de moda independiente y había trabajado con marcas en proyectos de menor escala. El diseñador ha declarado públicamente que su misión consiste en elevar a comunidades subrepresentadas a través del diseño, colaborando con organizaciones enfocadas en justicia social.

Detalles de la colección Spring/Summer 2026

La colección base se lanzó en diciembre pasado. El drop para All-Star Weekend amplía esa línea con piezas diseñadas para el evento: chamarra de piel con las tres rayas aplicadas, bomber de satín acolchonado, mockneck de algodón con trébol bordado y pantalones convertibles con texturas en capas.

Imagen de campaña de la colección Willy Chavarria x Adidas Originals para NBA All-Star Weekend 2026, con estética inspirada en Compton Cowboys. Foto: Adidas Originals. Crédito: Cortesía

El calzado Forum Boot aparece en versiones mid y low, con upper de piel premium y suela de alta tracción. El modelo Forum estándar incorpora lengüeta con rosa bordada y agujetas con insignia de Willy Chavarria.

Dónde conseguir la colección en Los Angeles

La línea estará disponible en tiendas Adidas de Los Angeles, la app CONFIRMED y willychavarria.com desde el 12 de febrero. Algunos retailers especializados en la ciudad también tendrán piezas selectas.

Modelo Forum de la colaboración Willy Chavarria x Adidas Originals con estampado de rosas y lengüeta con branding del diseñador. Foto: Adidas Originals. Crédito: Cortesía

Sigue leyendo:

• LeBron James jugará el All Star de la NBA como reserva

• Fuerza Regida da el salto a los estadios con su gira “This is our dream” en Estados Unidos

• Latinos se dejaron ver en el almuerzo de los nominados a los Premios Óscar