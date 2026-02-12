Willy Chavarria lanza colección con Adidas Originals durante el NBA All-Star Weekend en Los Angeles
El diseñador mexico-americano presenta línea con referencias a cultura chicana y herencia mexicana. Disponible en LA desde el 12 de febrero
El diseñador mexicano-americano Willy Chavarria presenta su colaboración con Adidas Originals durante el NBA All-Star Weekend en Los Angeles. La línea estará disponible a partir del 12 de febrero en tiendas selectas de la ciudad e incluye piezas con referencias a herencia mexicana y cultura chicana.
Entre las piezas destacadas está la sudadera que lleva bordada la palabra Chicano en el pecho junto con un águila estampada y aplicaciones de la bandera mexicana en la espalda. La línea de calzado incluye el modelo Jabbar Low, un tributo a Kareem Abdul-Jabbar con los nombres “KAREEM” y “WILLY” impresos en dorado en cada zapato.
¿Cuál es la trayectoria de Willy Chavarria?
Chavarria trabaja de forma independiente desde 2015. Construyó su marca sobre narrativa de clase trabajadora y estética de barrio, ganando reconocimiento por colecciones que mezclan proporciones oversized con referencias biográficas. Su trabajo incorpora elementos de su herencia mexicana, cultura urbana y experiencias de comunidades subrepresentadas.
La alianza con Adidas Originals representa su primer proyecto con distribución masiva. Antes de esta colaboración, Chavarria presentaba sus colecciones en circuitos de moda independiente y había trabajado con marcas en proyectos de menor escala. El diseñador ha declarado públicamente que su misión consiste en elevar a comunidades subrepresentadas a través del diseño, colaborando con organizaciones enfocadas en justicia social.
Detalles de la colección Spring/Summer 2026
La colección base se lanzó en diciembre pasado. El drop para All-Star Weekend amplía esa línea con piezas diseñadas para el evento: chamarra de piel con las tres rayas aplicadas, bomber de satín acolchonado, mockneck de algodón con trébol bordado y pantalones convertibles con texturas en capas.
El calzado Forum Boot aparece en versiones mid y low, con upper de piel premium y suela de alta tracción. El modelo Forum estándar incorpora lengüeta con rosa bordada y agujetas con insignia de Willy Chavarria.
Dónde conseguir la colección en Los Angeles
La línea estará disponible en tiendas Adidas de Los Angeles, la app CONFIRMED y willychavarria.com desde el 12 de febrero. Algunos retailers especializados en la ciudad también tendrán piezas selectas.
