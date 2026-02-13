Caso Marimar Martínez: agente de CBP en licencia tras revelarse pruebas del tiroteo en Chicago

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que el agente federal Charles Exum fue colocado en licencia administrativa, luego de que se hicieran públicas imágenes y documentos relacionados con el tiroteo contra Marimar Martínez ocurrido en octubre pasado en el barrio de Brighton Park, en Chicago.

El anuncio se produjo un día después de que se difundieran videos de cámaras corporales, mensajes de texto, grabaciones de vigilancia y más de 200 páginas de fotografías y comunicaciones vinculadas al caso.

En un comunicado, un portavoz de la agencia indicó que la medida es “consistente con la política” institucional y subrayó que todos los incidentes significativos de uso de la fuerza son investigados, revisados y presentados ante la Junta Nacional de Revisión del Uso de la Fuerza, un organismo independiente integrado por altos funcionarios de la CBP y representantes del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia, incluida su División de Derechos Civiles.

Correos y mensajes tras el tiroteo

Entre las pruebas divulgadas figura un correo electrónico enviado por Greg Bovino, entonces jefe del denominado “Operativo Midway Blitz”, en el que elogia a Exum y le ofrece extender su retiro obligatorio hasta los 57 años “a la luz de su excelente servicio en Chicago”.

El mensaje fue enviado aproximadamente cuatro horas después de que el agente disparara cinco veces contra Martínez.

También salieron a la luz mensajes de texto intercambiados entre Exum y un grupo de agentes que se autodenominaba “posse”, donde algunos lo felicitan por el tiroteo. Uno de ellos lo describió como una “leyenda entre los agentes”.

En otro mensaje, Exum aseguró que sus superiores lo respaldaron “enormemente” tras el incidente. Según el texto divulgado, mencionó el apoyo del jefe Bovino, del jefe Banks, de la secretaria Noem y de “El Jefe mismo”.

Demanda civil y acusaciones contra el gobierno

Martínez solicitó que las pruebas fueran publicadas para poder “defenderse de una desafortunada e implacable ola de desinformación por parte del gobierno federal en relación con su caso”, según documentos judiciales.

El abogado Chris Parente, representante legal de Martínez, anunció la presentación de una demanda civil multimillonaria en tribunales federales de Chicago y afirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha dicho la verdad sobre el tiroteo.

“Vivimos en un tiempo extraño en este momento. No podemos confiar en nuestro gobierno federal”, declaró durante una conferencia de prensa.

Por su parte, el abogado Mike Gallagher señaló que los tres videos de cámaras corporales y los cientos de páginas de mensajes y fotografías revelan una presunta “de violencia” dentro del Operativo Midway Blitz y expresó confianza en que Martínez obtendrá justicia en los tribunales federales.

El caso permanece bajo revisión interna mientras avanza el proceso judicial en Chicago, en medio de un mayor escrutinio sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales.

