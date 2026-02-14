Mohamed confirma su posible salida del Toluca

Antonio Mohamed no garantizó su continuidad en el Toluca, no obstante asegurar que se siente a gusto, pero como es un técnico acostumbrado a hacer respetar sus condiciones dejó abierta la opción de irse del cuadro escarlata al finalizar el actual torneo Clausura 2026.

Por esa razón este asunto ha empezado a rondar en los pasillos del actual bicampeón del fútbol de México y seguramente será un distractor en los planes de los Diablos Rojos de buscar el tricampeonato, pues frente a las intenciones del técnico argentino se han empezado a escuchar rumores sobre una posible oferta del Boca Juniors.

'SI ME VOY DE AQUÍ EN JUNIO, ES PARA DESCANSAR, NO VOY A IR A OTRO EQUIPO' 😎



Mohamed rechaza rumores sobre cambiar de equipo al final del torneo 👊



'NO PIENSO EN OTRA COSA QUE NO SEA EL PRÓXIMO PARTIDO, ESTOY FELIZ CON LA GENTE DE TOLUCA' 👿



📹 @CapsNarrador#CentralFOX pic.twitter.com/dzePc5qqlj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 14, 2026

Frente a la opción de hacerse cargo del popular cuadro xeneize, Mohamed detuvo los rumores y expuso que su salida del Toluca sería para descansar, aunque dicen que cuando el río suena es que agua lleva y al final no sería extraño que tomara la oferta del equipo bonaerense.

“Yo estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027, con una posible salida en junio y, de ser así, sería solamente para descansar. Que quede muy claro para cualquier tipo de especulación, no me voy a prestar para este tipo de cosas”, dijo.

Mohamed tiene un acuerdo vigente con el cuadro del Estado de México hasta 2027, asegurando que tiene un compromiso muy grande con la institución, pero siempre existen cambios de ambas partes, más allá de agradecer todo el apoyo de la directiva y que le ha hecho sentirse como en casa.

El “Turco” resaltó que tiene una comunicación directa y frontal con la directiva, pero en este fútbol tan monetizado nada es garantía y cualquier cosa puede pasar en el entorno de los Diablos Rojos: “Solamente lo cambiaría para descansar; estoy muy contento y muy agradecido con el proyecto. En este caso podría mantener el silencio, pero es lo que siento y lo que voy a hacer“, aseguró en la conferencia de prensa.

En semanas anteriores, su nombre fue vinculado con clubes importantes, incluso en Argentina, donde algunos reportes lo colocaban como opción atractiva para instituciones de peso. No obstante, Mohamed negó tajantemente que tenga negociaciones para asumir otro cargo inmediato y reiteró que, si decide salir, la razón sería personal y no profesional.

Por ahora, el panorama mantiene cierta incertidumbre, aunque el mensaje del “Turco” apunta a tranquilidad dentro del entorno escarlata. Mientras el equipo compite en el Clausura 2026, la directiva y afición permanecen atentas a cualquier novedad sobre el futuro de un estratega que ha sido pieza clave en el desarrollo reciente del club.

🗣️"TENGO CONTRATO HASTA 2027"



Antonio Mohamed PUSO FIN a los rumores sobre una posible salida en verano ✍



"Que quede muy claro para cualquier tipo de especulación, no me voy a prestar para este tipo de cosas."



¿Logrará seducirlo un equipo? 🤔 pic.twitter.com/69yrXXpDqa — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) February 14, 2026

Mohamed suma dos temporadas con los Diablos Rojos donde ha conquistado dos títulos de Liga MX y un Campeón de Campeones con 53 partidos disputados, treinta y tres ganados, 12 empatados y solo 8 perdidos, con 129 goles a favor y 73 en contra.

