Bebé de 7 meses murió ahogado en Connecticut: padre admite que lo dejó solo en el baño

Un tribunal en East Haven, en Connecticut, sentenció a Angel Marcus Rodriguez, de 30 años, a 15 años de prisión, con 10 años suspendidos, tras declararse culpable de homicidio involuntario y riesgo de lesión a un menor por la muerte de su hijo de siete meses.

En términos efectivos, el hombre cumplirá cinco años en prisión y posteriormente tres años bajo libertad condicional.

El caso se remonta a la noche del 6 de octubre de 2024, cuando Rodriguez dejó solos a sus dos hijos —uno de siete meses y otro de tres años— en la bañera de su vivienda ubicada en Redfield Avenue.

El momento crítico

Según la orden de arresto, el padre salió del baño para usar otro sanitario de la casa porque el inodoro del baño donde estaban los niños no funcionaba correctamente.

Inicialmente, Rodriguez no recordó cuánto tiempo estuvo ausente. Más tarde indicó a los investigadores que habría sido aproximadamente cinco minutos.

La abuela de los menores encontró al bebé, Angel Josiah Rodriguez, boca abajo en la bañera, mientras su hermano mayor jugaba con carros de juguete a su lado.

El bebé estaba colocado en una silla de baño tipo respaldo, diseñada para recién nacidos de hasta seis meses o 9 kilogramos de peso. De acuerdo con las autoridades, el niño no podía sentarse por sí solo.

La abuela retiró a ambos menores del agua y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras pedía que llamaran al 911. Los esfuerzos fueron continuados por una tía del menor que acudió tras escuchar los gritos. Sin embargo, el bebé no sobrevivió.

Investigación y versiones

La familia indicó que el nivel de agua en la bañera era más alto de lo habitual. El padre aseguró que había dejado correr el agua “apenas un hilo” y que el nivel apenas llegaba a los pies del bebé cuando salió del baño.

Los investigadores evaluaron distintos factores, como si el tapón del drenaje estaba colocado o si el hermano mayor pudo haber manipulado el grifo. No obstante, el niño de tres años no pudo ser interrogado debido a su corta edad.

La madre de los niños, Elizabeth Portocarrero, regresaba de su trabajo en Stamford al momento del incidente.

Reacciones en la corte

Durante la audiencia de sentencia, Portocarrero expresó indignación por la condena efectiva de cinco años.

“¿Cinco años? Eso no es nada”, manifestó ante la prensa local. “No hay manera de superar la pérdida de un hijo. Solo se aprende a vivir con ello”.

Por su parte, Rodriguez pidió perdón ante el tribunal.

“Fallé como padre. Daría cualquier cosa por tenerlo de vuelta o cambiar lugares con él”, declaró.

El hombre había sido arrestado en abril de 2025 y enfrentaba cargos de homicidio involuntario, riesgo de lesión a un menor y puesta en peligro temeraria en segundo grado. Con su declaración de culpabilidad, el proceso judicial quedó concluido.

