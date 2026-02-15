Rayo Vallecano apalea al Atlético de Madrid en el derbi “del exilio”

El Rayo Vallecano firmó una victoria clave en la jornada de LaLiga tras imponerse 3-0 al Atlético de Madrid en el denominado derbi del destierro, disputado en Estadio Municipal de Butarque. Con goles de Fran Pérez, Óscar Valentín y el senegalés Nobel Mendy, el conjunto franjirrojo no solo se llevó el duelo, sino que además salió de los puestos de descenso.

El resultado deja tocado al Atlético, que pierde la tercera plaza y cae al cuarto lugar con 45 puntos, empatado con el Villarreal, mientras que el Rayo alcanza las 25 unidades y toma oxígeno en la clasificación.

Mira las mejores jugadas del partido aquí.

El derbi del destierro que encendió la polémica en LaLiga

A 15 kilómetros de Vallecas se disputó el llamado partido del destierro, luego de que LaLiga determinara que el césped del estadio del Rayo no estaba en condiciones óptimas tras su reciente cambio.

La decisión provocó malestar en la afición rayista, que mostró su descontento desde antes del inicio. “Presa vete ya” fue el recibimiento para Raúl Martín Presa, presidente del club, en el palco de Butarque.

El ambiente fue frío en las gradas, con más de la mitad de los 13,000 abonados del Rayo ausentes en Leganés, reflejando el hartazgo por la situación.

⚡️ ¡¡¡FINAAAAAAAL DEL PARTIDO!!!



ENORME victoria con goles de Fran Pérez (40'), Óscar Valentín (45') y Mendy (76').



👏 Gracias a todos los rayistas desplazados hasta Leganés.#RayoAtleti #VamosRayo pic.twitter.com/N2GXMqJfp0 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 15, 2026

Dominio inicial del Atlético y reacción letal del Rayo

El Atlético de Madrid comenzó mejor, monopolizando la posesión y generando la primera gran ocasión a los nueve minutos. Un centro de Nahuel Molina encontró a Nico González en el segundo palo, cuyo remate se estrelló en el larguero tras tocar en Nobel Mendy cuando Augusto Batalla estaba superado.

El conjunto rojiblanco presentó nueve cambios respecto al 4-0 ante el FC Barcelona del jueves anterior, pero, pese al dominio territorial, no logró concretar.

El Rayo despertó gracias al desborde del marroquí Ilias Akhomach, aunque el primer aviso serio llegó tras una recuperación de ‘Pacha’ Espino y un disparo que obligó a intervenir a Jan Oblak.

La insistencia tuvo premio: una acción por derecha terminó en un pase al área que Fran Pérez convirtió en el 1-0 con un remate sin oposición.

Óscar Valentín y Nobel Mendy sentencian el partido

La tensión en la grada continuó incluso tras el gol, con nuevos cánticos de “vete ya” hacia Presa. Antes del descanso, Óscar Valentín aprovechó un rechace tras disparo de Isi Palazón para firmar el 2-0.

En la segunda mitad, el Rayo Vallecano mostró solidez defensiva y control táctico. El Atlético apenas inquietó hasta el minuto 62, cuando Nico González obligó a lucirse a Batalla.

La sentencia llegó al minuto 75: córner servido por Álvaro García al segundo palo y cabezazo sin marca de Nobel Mendy para el 3-0 definitivo.

Solo un remate de espuela de José María Giménez, bien despejado por Batalla, rompió la monotonía antes del pitazo final.

Así queda la tabla de LaLiga tras el triunfo del Rayo

Con este resultado, el Rayo Vallecano suma 25 puntos y abandona la zona de descenso, un impulso vital en la pelea por la permanencia en LaLiga.

Por su parte, el Atlético de Madrid se queda con 45 unidades, pierde la tercera posición y cae al cuarto puesto, empatado con el Villarreal, complicando su lucha por los puestos de Champions League.

El derbi del destierro no solo dejó polémica y protestas, sino también un golpe de autoridad del Rayo en uno de los partidos más inesperados de la jornada.

Sigue leyendo:

– Atlético de Madrid se ensaña con el Barcelona y le mete un 4-0 en la Copa del Rey

– Gianni Infantino bromeó con un “fútbol de verdad” después del Super Bowl

– Wayne Rooney critica que el mundo del fútbol gire sobre Frank Ilett