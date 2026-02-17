Aseguran que para el “Vasco” Aguirre, el objetivo sigue siendo los cuartos de final

Javier Aguirre está consciente del gran objetivo que tiene en el próximo Mundial 2026 y que la meta sigue siendo la fase de cuartos de final, como aconteció en las justas mundialistas en México de 1970 y de 1986, aseguró el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega.

El titular de este organismo al ser consultado en la conferencia de prensa donde se anunciaron los tres últimos juegos de la selección de México antes de encarar la justa mundialista, respondió que la exigencia mínima para Javier Aguirre y la Selección Mexicana en el Mundial 2026 será igualar lo hecho en México 1970 y México 1986: los Cuartos de Final.

“La exigencia no se ha movido de lo que hablamos; indudablemente es pasar a la siguiente ronda de fase de Grupos. Lo tiene claro el cuerpo técnico: ser líder, es importante ganar ese cuarto partido, entrar a octavos; ahí enfrentaremos a rivales de buen nivel. El cuerpo técnico sabe que el objetivo es igualar lo hecho en México, en cuartos de final; es la meta mínima, tener una buena actuación en la Copa del Mundo”.

Los rivales antes del Mundial

Ivar Sisniega en su análisis de los rivales de preparación de los aztecas para el Mundial 2026, como lo son Ghana, Australia y Serbia, expuso que son adversarios que se ajustan a las necesidades que pidió Javier Aguirre para la última fase de preparación del equipo nacional antes de debutar contra Sudáfrica el 11 de junio de 2026.

“Los rivales se basaron en lo que pidió Javier, rivales similares a los de la Copa del Mundo. En el futbol africano hay estilos; ya nos hemos enfrentado a Ghana, trae buen nivel. Aunado a lo que ya mencionó Duilio, se buscó el mejor rival posible. En el caso de Australia, juega en Asia, pero es una selección competitiva, con muchos jugadores en Europa, tiene una similitud al europeo”.

“Estamos esperando al último rival; con la asiática jugamos el pasado con Corea y Japón, ayudó mucho a la preparación. Serbia, entendiendo que uno de los rivales, el último partido, será contra un europeo. Con esa idea, la selección puede tener rivales competitivos, donde pueden estar en una mini pretemporada; son buenos rivales que pueden permitir a Javier tener lista a la selección”.

Finalmente se hizo mención de los 58 partidos que ha tenido el equipo mexicano y dijo que cuatro fueron contra equipos del top ocho de la FIFA como son Alemania, Uruguay y Brasil, mientras que el resto fueron dentro del top 20 del ranking de este organismo y que sirvieron para los fines del cuadro nacional.

No hay plan B en la sede contra Portugal

Ivar Sisniega también se refirió a los rumores de que el Estadio Azteca no estará listo para la reinauguración programada para el 28 de marzo contra Portugal al señalar que no existe plan B de llevar a otra sede dicho encuentro.

“Por lo que tenemos entendido, la cancha estará en buenas condiciones y las tribunas también estarán terminadas, así que no existe plan B con respecto a llevarnos el juego a otra sede, sino que el Estadio Azteca sigue programado para dicho encuentro, sin que uno sea experto en obras, pero nos han garantizado que así será”, dijo el dirigente.

