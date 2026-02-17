Sheinbaum recuerda al fallecido Jesse Jackson como un “pacifista” y defensor de los derechos humanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó al reverendo Jesse Jackson, fallecido a la edad de los 84 años, como un “pacifista” y un defensor de los derechos humanos y civiles en Estados Unidos, así como un “discípulo” de Martin Luther King.

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana recordó la figura de Jackson (1941-2026), ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial estadounidense, quien murió este martes rodeado de sus seres queridos a los 84 años, según anunció su familia.

Sheinbaum destacó que tuvo la “oportunidad” de escucharlo en una iglesia de Nueva York hace varias décadas y alabó su figura de “buen orador”, a la vez que recordó que “prácticamente fue un discípulo” de Luther King.

“Era un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en Estados Unidos”, recordó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

Asimismo, la mandataria afirmó que su trayectoria es una “enseñanza” para el movimiento que ella lidera en México, denominado como Cuarta Transformación (4t), ya que -añadió- está “inspirado en la lucha pacífica de Martin Luther King, de Nelson Mandela o de Gandhi”.

“Es a través de la lucha pacífica que se conquistan derechos y representación del pueblo”, dijo.

Por todo ello, mostró su reconocimiento a la figura de Jackson y mandó un saludo a su familia.

Jackson anunció en 2017 que sufría Parkinson y fue hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP). EFE

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· Sheinbaum dice que la ONU perdió “mucha fuerza” por lo que tiene que fortalecerse ante conflictos internacionales