Estos son los canales de noticias que dominan YouTube en México: lo que más se está viendo

Cada vez más mexicanos se informan desde el celular. Ya no esperan el noticiero de la noche: entran a YouTube y buscan en tiempo real qué está pasando. Si quieres saber qué está pasando en México, buscas información en Google o en tu canal de streaming preferido. Es poco probable que empieces por la televisión, como hacíamos hasta hace unos pocos años.

En cuestión de segundos, aparecen transmisiones en vivo, clips de declaraciones polémicas, reportajes de último momento y resúmenes que condensan el día en pocos minutos. El consumo de noticias ya es móvil, inmediato y bajo demanda.

El consumo de noticias ya es móvil, inmediato y bajo demanda. Crédito: Shutterstock

Pero, entre cientos de opciones, hay un grupo reducido de canales que concentra la mayor parte de las vistas. Son los que dominan el algoritmo, aparecen primero en recomendaciones y acumulan millones de reproducciones mes tras mes.

Los canales de noticias que dominan YouTube en México

La tendencia es clara, pero no todos los canales compiten en igualdad de condiciones. Un grupo reducido concentra la mayor parte de las vistas y domina las recomendaciones del algoritmo. Son los que aparecen primero cuando ocurre una noticia importante y los que acumulan millones de reproducciones cada mes.

El ranking revela sin medias tintas que hay líderes consolidados, pero también una competencia cada vez más cerrada por captar la atención de la audiencia digital.

Aquí te contamos cuál es el Top 6 de los gigantes del video informativo en México.

Azteca Noticias: última hora y transmisiones que explotan en vistas

Azteca Noticias lidera con 856,8 millones de vistas acumuladas. Lo más visto son las transmisiones en vivo cuando ocurre una noticia fuerte, los clips sobre seguridad y hechos de alto impacto, declaraciones políticas inmediatas y resúmenes rápidos del día.

Los videos que más crecen suelen estar ligados a situaciones urgentes. Cuando hay un evento importante, este canal suele aparecer entre los primeros resultados y concentra millones de reproducciones en pocas horas.

Si buscas actualización inmediata, este es uno de los espacios más consultados.

El ranking deja una conclusión clara: la audiencia mexicana quiere información inmediata, pero también contenido que explique y analice. Crédito: Shutterstock

Latinus: política, entrevistas y momentos que generan debate

Con 763,9 millones de vistas, Latinus se posiciona fuerte en análisis político. Aquí lo que más se ve son:

Entrevistas extensas con figuras públicas.

Investigaciones con impacto mediático.

Fragmentos de declaraciones polémicas.

Análisis directo sobre decisiones del gobierno.

Los clips que generan más vistas suelen ser aquellos que contienen frases fuertes o momentos que se vuelven virales en redes. Si te interesa entender el trasfondo político de una noticia, este canal es uno de los más consultados.

El Universal: noticias rápidas y cobertura constante

El canal de El Universal acumula 667,1 millones de vistas. Su fórmula es clara: brevedad e inmediatez.

Lo que más consumen los usuarios son videos cortos sobre hechos recientes, cobertura de conferencias de prensa, reportes de seguridad e información económica y social.

Funciona especialmente bien para quienes buscan ponerse al día en pocos minutos desde el celular.

NMás: cobertura institucional y transmisiones en directo

NMás suma 654,4 millones de vistas. Su contenido más visto suele ser conferencias completas, coberturas en vivo y programas informativos continuos.

Es el tipo de canal al que muchos usuarios acuden cuando quieren seguir un evento en tiempo real sin cortes.

Grupo Fórmula: opinión y declaraciones que generan conversación

Con 649,8 millones de vistas, Grupo Fórmula destaca por su contenido de análisis. Lo que más se ve:

Comentarios editoriales

Fragmentos de entrevistas

Cruces entre figuras públicas

Los momentos más tensos o las declaraciones más directas suelen convertirse en los videos más reproducidos.

Milenio: mezcla de breaking y explicaciones

Milenio alcanza 613,3 millones de vistas. Entre lo más visto destacan las noticias de último momento, los casos judiciales, los temas de seguridad y videos explicativos que contextualizan la noticia.

Es una combinación entre inmediatez y contenido que ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo.

La franja que ya supera los 300 millones

Entre abril y diciembre de 2025, seis actores concentraron los mayores volúmenes de audiencia en YouTube. Pero hay otros canales que vienen creciendo y pisando fuerte. Guillermo Nanni, especialista y analista senior del ecosistema mediático digital y Director de Comunicación de la Universidad Austral de Argentina, elaboró un interesante informe a partir de datos públicos de YouTube Data API v3 (Google Developers, 2025).

“Detrás del Top 6, aparece un grupo altamente competitivo que ya rebasó ampliamente la barrera de los 300 millones de vistas acumuladas”, precisó en su espacio en Linkedin.

La Saga — 405,7 millones

Imagen Digital — 374,0 millones

Excélsior — 330,8 millones

El Heraldo de México — 326,3 millones

SinEmbargo — 324,4 millones

adn40 — 294,6 millones

Manuel Pedrero — 286,1 millones

SDP Noticias — 274,3 millones

Aristegui Noticias — 259,0 millones

Este segundo bloque demuestra que la audiencia no se concentra exclusivamente en marcas históricas. Canales digitales puros y figuras periodísticas independientes ya compiten en igualdad de condiciones con medios tradicionales.

La larga cola digital que sigue creciendo

El ecosistema informativo en YouTube no termina en los grandes jugadores. Existe un tercer segmento con audiencias relevantes a escala nacional, precisa el informe de Nanni:

Noticias EstrellaTV — 204,9 millones

Telediario (TelediarioMx de Multimedios Televisión) — 160,5 millones

Uno TV — 119,6 millones

Canal Red — 74,2 millones

Zócalo — 72,4 millones

Aunque el volumen es menor respecto al Top 6, estos canales mantienen audiencias significativas y estables, lo que confirma la madurez del mercado.

YouTube se consolida como la plataforma donde millones de mexicanos consumen noticias en tiempo real. Crédito: Shutterstock

Qué revela este ranking sobre el consumo de noticias en México

Más allá de las cifras, el ranking deja varias lecturas clave sobre el momento que vive el ecosistema informativo digital mexicano.

La TV ya no domina en solitario

El liderazgo ya no depende exclusivamente del origen televisivo. Conviven televisión abierta, radio, prensa escrita y medios digitales nativos compitiendo por la misma audiencia dentro de la misma plataforma.

La demanda audiovisual es sostenida

Los volúmenes mensuales se mantienen altos incluso fuera de eventos extraordinarios. Esto indica que YouTube no es solo un espacio para picos coyunturales, sino un canal habitual de consumo informativo.

La brecha entre posiciones medias se reduce

Las diferencias entre el cuarto, quinto y sexto lugar son mínimas. Esto aumenta la presión competitiva y obliga a mejorar estrategia editorial, formatos y frecuencia de publicación.

YouTube se consolida como plataforma central

Deja de ser un simple canal de redistribución de contenido televisivo y se posiciona como eje estratégico de producción original, transmisiones en vivo y contenido adaptado al entorno digital.

El mercado muestra señales de madurez

La competencia ya no depende solo de la marca histórica. Factores como optimización de miniaturas, duración de los videos, cobertura en tiempo real y segmentación temática influyen directamente en el posicionamiento.

¿Cuál canal conviene ver?

El ranking muestra algo claro: hoy YouTube es uno de los principales espacios donde los mexicanos se informan.

Si buscas última hora y cobertura en tiempo real, los grandes canales televisivos siguen dominando.

Si prefieres análisis político y entrevistas extensas, las propuestas digitales y de opinión tienen un peso creciente.

Si quieres resúmenes rápidos desde el celular, los clips breves y noticieros adaptados al formato digital son la opción más práctica.

La decisión ya no depende solo de la marca histórica, sino del tipo de contenido que cada usuario quiere consumir.

En un escenario donde millones de vistas se concentran cada mes en noticias en video, YouTube dejó de ser un complemento: es, para muchos, el noticiero principal.

Un ecosistema cada vez más competitivo

El mercado mexicano de noticias en video muestra señales claras de madurez competitiva. Las grandes marcas siguen liderando, pero los actores digitales nativos y periodistas independientes avanzan con fuerza.

En este escenario, la estrategia editorial, la frecuencia de publicación y la optimización para algoritmo empiezan a definir el verdadero liderazgo.

YouTube ya no es un complemento. Es el campo principal de batalla informativa.

