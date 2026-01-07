Mejores servicios de streaming para latinos en USA

La comunidad latina en Estados Unidos representa uno de los mercados más fuertes para el consumo de streaming. La preferencia por contenidos en español, producciones latinoamericanas y opciones bilingües ha impulsado la creación de plataformas especializadas y la adaptación de servicios globales. Hoy, los latinos en USA cuentan con múltiples alternativas para ver series, películas, deportes y televisión en vivo desde cualquier dispositivo. Te decimos cuáles son las plataformas que más les convienen.

Netfilx es muy popular en todo el mundo. Para el público latino, ofrece algunas preferencias muy convenientes, como la posibilidad de ver la programación en español latino. Crédito: gguy | Shutterstock

1. ViX

ViX se ha consolidado como uno de los servicios de streaming más usados por latinos en Estados Unidos. Su catálogo incluye telenovelas, series originales, películas, realities, noticias y deportes. Una de sus principales ventajas es que ofrece una versión gratuita con anuncios, además de un plan premium para quienes buscan contenido exclusivo y sin interrupciones. Su enfoque está completamente centrado en el público hispanohablante.

2. PrendeTV

PrendeTV es una plataforma gratuita que apuesta por contenido en español dirigido a toda la familia. Ofrece películas, series, programas de entretenimiento y noticias sin costo de suscripción. Es una opción atractiva para quienes desean consumir contenido latino sin pagar mensualidades y con acceso sencillo desde televisores inteligentes, celulares y tablets.

3. Canela TV

Canela TV destaca por su modelo gratuito con publicidad y un catálogo que incluye películas, series, documentales y producciones originales en español. Su oferta está pensada para distintos públicos, desde adultos hasta niños, y se ha convertido en una alternativa popular para latinos que buscan entretenimiento accesible y variado sin compromisos económicos.

4. FlixLatino

FlixLatino es una plataforma de suscripción enfocada exclusivamente en contenido en español. Su catálogo reúne cine latinoamericano, películas españolas, animación y series poco visibles en otras plataformas. Es una opción ideal para quienes valoran el cine en su idioma original y buscan propuestas culturales diferentes a las comerciales.

5. NOW TV Latino

NOW TV Latino combina streaming con televisión en vivo, ofreciendo canales en español, noticias y deportes en tiempo real. Este servicio está diseñado para quienes desean mantener la experiencia de la TV tradicional, pero sin contratar cable. Su precio competitivo lo convierte en una alternativa atractiva y accesible para hogares latinos que buscan flexibilidad.

6. The Roku Channel

The Roku Channel cuenta con una sección llamada Espacio Latino, dedicada completamente al contenido en español. Allí se pueden encontrar películas, series, programas familiares y títulos doblados. Es una opción gratuita y accesible para usuarios de Roku y permite el acceso desde navegadores web y aplicaciones móviles.

7. Azteca Now

Azteca Now ofrece programación mexicana que incluye telenovelas, series, películas clásicas y noticieros. Su catálogo atrae especialmente a latinos interesados en producciones tradicionales y contemporáneas de México, con acceso desde Estados Unidos sin necesidad de tener que pagar un servicio de televisión por cable.

8. Netflix y otras plataformas globales

Netflix, Hulu y Prime Video también juegan un papel importante para los latinos en USA. Estas plataformas han incrementado notablemente su oferta de series y películas en español, además de permitir audio y subtítulos en el idioma. Son una opción práctica para hogares bilingües que buscan variedad en un solo servicio.

Roku también ofrece un excelente servicio, con una amplia variedad de contenido. Puede ser una muy buena opción para todo tipo de público. Crédito: Erman Gunes | Shutterstock

¿Cómo elegir el mejor servicio de streaming?

Al momento de elegir una plataforma, es recomendable evaluar el idioma predominante del contenido, si se prefiere programación en vivo o bajo demanda, el presupuesto mensual y la compatibilidad con dispositivos. Muchos usuarios optan por combinar un servicio gratuito con uno de suscripción para ampliar su oferta de entretenimiento.

Un mercado en expansión

El crecimiento de los servicios de streaming para latinos en Estados Unidos refleja la importancia cultural y económica de esta audiencia. Con opciones gratuitas, especializadas y globales, el acceso a contenido en español nunca ha sido tan amplio ni tan diverso.

También te puede interesar

· Cómo pagar menos por servicios en USA de forma legal

· La venta de Warner Brothers podría – o no- escribir un nuevo capítulo para los consumidores

· ¿Qué es el scrapping y cómo puso en jaque al catálogo de Spotify?



