El costo de los servicios básicos y complementarios en Estados Unidos sigue aumentando, afectando el presupuesto de millones de hogares. Sin embargo, existen estrategias completamente legales para reducir lo que se paga por telefonía, internet, electricidad, seguros y otros servicios esenciales. Conocerlas puede marcar una diferencia significativa en los gastos mensuales. Te contamos cuáles son esas estrategias.

Cuando vives en Estados Unidos, el ahorro es importante. Te permite tener mayor independencia financiera y contar con un respaldo para cualquier eventualidad. Crédito: Pormezz | Shutterstock

Cómo pagar menos por servicios en USA de forma legal

En Estados Unidos puedes reducir algunos costos de servicios básicos si consideras algunas recomendaciones:

1. Revisa contratos y facturas con regularidad

La gran mayoría de las personas pagan demás sin notarlo. No existe una costumbre de revisar las facturas para identificar cargos innecesarios, servicios duplicados o aumentos automáticos que no fueron notificados claramente por las empresas que prestan el servicios básicos. En algunos casos, basta con solicitar una corrección o aclaración para reducir el monto mensual que debes pagar.

2. Negocia directamente con los proveedores

En Estados Unidos es común que las empresas de servicios ofrezcan descuentos solo si el cliente los solicita. Llamar al servicio al cliente y preguntar por promociones vigentes, tarifas de retención o planes alternativos puede generar ahorros inmediatos, especialmente en internet, cable y telefonía móvil.

3. Aprovecha programas de asistencia y descuentos

Existen programas federales, estatales y locales que ayudan a reducir el costo de servicios básicos. Algunos están dirigidos a familias de bajos ingresos, adultos mayores, estudiantes o veteranos. Programas como los de asistencia energética o subsidios de conectividad pueden disminuir facturas mensuales de forma legal y transparente.

4. Compara proveedores antes de renovar

La competencia entre empresas de servicios en USA es alta. Comparar precios y condiciones antes de renovar un contrato permite encontrar opciones más económicas. Cambiar de proveedor suele desbloquear tarifas promocionales que no están disponibles para clientes antiguos.

5. Ajusta planes a las necesidades reales

Muchos hogares pagan por servicios que no utilizan completamente. Reducir la velocidad del internet, eliminar canales premium de los servicios de televisión paga o bajar el número de líneas móviles que utilices en tu teléfono puede representar un ahorro considerable sin afectar la calidad de vida.

6. Utiliza beneficios del empleador o membresías

Algunas empresas, sindicatos, universidades y asociaciones ofrecen descuentos en servicios como telefonía, seguros, streaming o energía. Revisar los beneficios disponibles por empleo o membresía puede revelar oportunidades de ahorro poco conocidas. Por esa razón, cualquier que sea la institución a la cual pertenezcas, siempre es importante pedir toda la información sobre beneficios para saber con qué cuentas.

7. Opta por pagos automáticos y facturación digital

Algunos proveedores ofrecen descuentos por activar el pago automático o la facturación electrónica. Aunque el ahorro individual puede parecer pequeño, acumulado a lo largo del año puede representar una reducción relevante en los gastos, sobre todo si se combina con alternativas de ahorro adicionales.

8. Monitorea el consumo de servicios básicos

Controlar el uso de electricidad, agua y gas ayuda a identificar hábitos que incrementan innecesariamente las facturas. Pequeños cambios, como usar electrodomésticos eficientes o ajustar el termostato, pueden generar ahorros legales y sostenibles sin necesidad de trámites o solicitudes. Evalúa tu consumo de estos servicios y determina si puedes reducirlo.

Ahorrar también te proporciona mayor tranquilidad y libertad para hacer cosas que disfrutes. Crédito: fizkes | Shutterstock

9. Evita penalizaciones y cargos por atraso

Los recargos por pagos tardíos elevan el costo real de los servicios. Mantener un calendario de pagos o activar recordatorios evita multas innecesarias y protege el historial financiero del consumidor. Esto también te permitirá tener un excelente puntaje de crédito, el cual te servirá para una gran cantidad de beneficios y solicitudes.

10. Informarse antes de aceptar ofertas temporales

Algunas promociones iniciales suben de precio al finalizar el período promocional. Leer los términos y preguntar por el costo real a largo plazo permite tomar buenas decisiones y evitar aumentos inesperados.

Reducir el gasto en servicios en Estados Unidos es posible sin recurrir a prácticas ilegales ni arriesgarse a sanciones. La clave está en informarse, comparar opciones y revisar periódicamente lo que se paga. Con estas acciones, muchos hogares pueden liberar parte de su presupuesto sin sacrificar servicios esenciales.

También te puede interesar

· Mejores trabajos con salarios altos para inmigrantes en USA

· Qué es el impuesto sobre la renta y qué estados de EE.UU. no lo cobran

· Cuáles son los trabajos mejor pagados según tu personalidad en 2026