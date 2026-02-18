Chris Christie pone en duda la credibilidad del Departamento de Justicia

Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, afirma que la credibilidad del Departamento de Justicia (DJO) se ha puesto en duda durante la presente administración federal.

Durante una intervención en el programa “This Week” el cual trasmite la cadena ABC, el republicano despotricó en contra del DOJ, pues bajo su óptica se ha dedicado a procesar a quienes el presidente percibe como sus presuntos enemigos políticos.

“Los Departamentos de Justicia anteriores, antes de este, se tomaron muy en serio la presentación de cargos ante un gran jurado y la solicitud de imputación de un compatriota estadounidense. Y lo que estamos presenciando ahora es la destrucción absoluta de la credibilidad del Departamento de Justicia”, indicó.

Desde la campaña que efectuó en busca de la candidatura presidencial republicana, Christie advirtió que si Trump regresaba a la Casa Blanca utilizaría su poder como mandatario de la nación para exigirles a los fiscales juzgar a quienes no comulgarán con sus ideas y al DOJ apoyar en todo lo necesario para generar las condiciones necesarias para cumplir con tal propósito.

“Donald Trump no se conforma con ser presidente. Quiere ser fiscal en cada distrito donde tenga un enemigo, para poder tomar las decisiones. No habrá nadie cerca para levantar barreras y él estará en una gira de vendetta contra todos los enemigos que perciba. Eso es algo aterrador para el país”, advirtió todavía en septiembre del año pasado al mismo programa de televisión.

El Departamento de Justicia ha sido un blanco constante de críticas emitidas por los miembros del Partido Demócrata. (Crédito: Andrew Harnik, File / AP)

A cinco meses de distancia, el conservador de 63 años le reprochó al magnate neoyorquino por el presunto impacto negativo que le ocasionará a la credibilidad del DOJ, el cual sostiene prevalecerá por mucho tiempo.

“El daño que se causa aquí con este proceso puramente de vendetta es a largo plazo. Y será muy, muy difícil de reparar en el transcurso de la próxima década”, enfatizó.

Asimismo, Christie indicó que son varios los republicanos que comparten su punto de vista, pero no se atreven a hacer públicas sus inconformidades sobre el accionar de Donald Trump.

“Muchos de mis compañeros de partido, especialmente porque digo todo esto en voz alta, me dicen: ‘Eres muy valiente. Eso es genial. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Está loco’”, enfatizó.

