Hombre en Nueva York apuñaló a empleado de KFC y luego se entregó a la policía

Shayne Vaccaro, de 22 años, fue arrestado el domingo por la noche en Malta, Nueva York, luego de que presuntamente confesara a agentes que había apuñalado a un empleado de un restaurante Kentucky Fried Chicken (KFC).

Según informó la New York State Police, Vaccaro corrió hacia un grupo de oficiales que realizaban un control de tráfico cerca del centro comercial Shops of Malta y les dijo que acababa de atacar a una persona. Los agentes lo detuvieron de inmediato sin que se produjeran incidentes adicionales.

Víctima trasladada al hospital

Mientras tanto, agentes de la Saratoga County Sheriff’s Office acudieron al restaurante, donde hallaron a un empleado de 34 años con heridas de arma blanca en el pecho y el brazo.

Los oficiales prestaron primeros auxilios en el lugar antes de que el trabajador fuera trasladado a un hospital cercano. Las autoridades indicaron que se encuentra en condición estable y se espera su recuperación.

Ataque tras la jornada laboral

De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso habría esperado fuera del establecimiento hasta que el empleado terminó su turno. Cuando la víctima salió del local, presuntamente fue atacada con un cuchillo.

La policía informó que recuperó el arma blanca en la escena y la sometió a procesamiento como evidencia.

Vaccaro fue acusado de intento de homicidio en segundo grado. Tras comparecer ante el tribunal el lunes, quedó detenido en la Cárcel del Condado de Saratoga con una fianza fijada en $200,000 dólares en efectivo o $400,000 dólares bajo fianza.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar el motivo del ataque.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York