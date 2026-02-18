Leo Messi aparece en lona de la campaña electoral del Barcelona: “Ganas de volver a verte”

El nombre de Leo Messi vuelve a dominar la conversación en el entorno del FC Barcelona. Este miércoles, el astro argentino se convirtió en el protagonista indirecto de la campaña electoral del club azulgrana tras aparecer en una lona gigante instalada en pleno centro de la ciudad, una acción promovida por la precandidatura de Marc Ciria (Movimiento 42).

La iniciativa, cargada de simbolismo y nostalgia, ha generado un fuerte impacto entre los aficionados culés y ya es uno de los temas más comentados en el entorno del Barcelona.

El mensaje que ilusiona al barcelonismo: “Ganes de tornar-te a veure”

“Ganes de tornar-te a veure” (Ganas de volverte a ver) reza en la gran pancarta en la que se reproduce la imagen icónica del astro argentino en el Santiago Bernabeu, justo después de anotar el 2-3 en abril de 2017.

La imagen elegida no es casual. Se trata de una de las fotografías más emblemáticas en la historia reciente del club: aquella en la que Messi se quitó la camiseta del Barça con el número 10 y la mostró al fondo del estadio rival tras marcar un gol decisivo.

El escenario fue el mítico Santiago Bernabéu, donde el capitán argentino silenció a la afición madridista en uno de los Clásicos más recordados de la última década.

Un guiño electoral con precedentes en el Barça

El mensaje lanzado desde el grupo electoral de Marc Ciria es una clara referencia a la desplegada en su día por Joan Laporta cerca del Santiago Bernabeu durante la campaña electoral de 2021.

En aquella ocasión, el eslogan fue: “Ganas de volver a veros”, centrado tanto en los madridistas como en el candidato. Ahora, el foco cambia radicalmente y apunta directamente al posible regreso de Messi al Barcelona, una operación que Ciria considera estratégica para potenciar la marca global del club.

La comparación entre ambas campañas ya alimenta el debate político dentro del entorno azulgrana.

Una lona de 24×18 metros que revoluciona Barcelona

La espectacular pancarta mide 24×18 metros y ha sido financiada por un grupo de socios, cuyos nombres figuran en el fondo del cartel. Además, incorpora un código QR en la parte inferior con el objetivo de fomentar la interacción digital con el futbolista argentino.

La propuesta busca que los aficionados puedan enviar mensajes de vídeo a Leo Messi, reforzando el vínculo emocional entre el ídolo y el barcelonismo.

Messi y el sueño del regreso al FC Barcelona

La idea es que Leo Messi reciba de primera mano el cariño de los aficionados del Barcelona, recordándole los grandes momentos que dio a la entidad azulgrana y con el deseo de que algún día pueda regresar al club que se lo dio todo.

El debate sobre el regreso de Messi al Barça vuelve así a instalarse en la agenda deportiva y electoral. Más allá de la política interna, el impacto mediático confirma que el nombre de Lionel Messi sigue siendo un activo central para el club, tanto a nivel deportivo como de marca global.

Mientras el proceso electoral avanza, el recuerdo de aquella noche inolvidable en el Santiago Bernabéu vuelve a encender la ilusión de una afición que no pierde la esperanza de ver, una vez más, al número 10 vestido de azulgrana.

